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Iako su Balkanci koji se presele u Nemačku uglavnom spremni na to da će morati da se prilagode pravilima stanovanja koja mogu biti drugačija, a neretko i stroža nego u njihovoj domovini, situacija u kojoj se našao jedan podstanar teško da je nešto što je očekivao.

Među ljudima sa Balkana koji žive u Nemačkoj često se raspravlja o tome da li sme da se tušira ili uključi mašina za pranje veša nakon 22 sata. Međutim, jedan podstanar našao se u mnogo neobičnijem problemu.

Na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj“ požalio se da sa porodicom živi u potkrovlju, gde se tokom vrelih dana temperatura bez klima-uređaja penje i do 35 stepeni Celzijusa. Kako kaže, noću više nisu mogli normalno da spavaju, deca su se budila oznojena, a nekoliko dana su čak odustali od kuvanja jer bi se stan zbog toga dodatno zagrejao.

- Treba mi savet jer više ne znam ko je ovde lud. Živim kao podstanar u potkrovlju. Ovih dana je bez klime u stanu 35 °C. Uveče ne možemo normalno da spavamo, deca se bude znojna, a nekoliko dana smo čak prestali da kuvamo u stanu jer se temperatura još više podigne - opisao je svoju situaciju.

Za klimu dao oko 500 evra

Kako bi barem donekle rešio problem, odlučio je da kupi prenosivi klima-uređaj, koji je platio oko 500 evra.

- Nisam bušio zidove, nisam dirao instalacije. Samo sam crevo stavio kroz prozor. Nisam pitao vlasnika. Znam, tu sam možda pogrešio. Ali pre nekoliko dana vlasnik je došao zbog brojila, video klimu i poludeo. Kaže da nikada nije dao dozvolu, da se plaši da će klima preopteretiti instalacije, da može doći do kvara, kondenzacije i oštećenja prozora, a čak je rekao da ne zna šta bi još moglo da bude problem ako uređaj radi celu noć - ispričao je on i dodao:

- Danas mi je poslao poruku: "Ako uređaj odmah ne uklonite, moraćemo da razgovaramo o raskidu ugovora.“ Ja sam mu rekao: "Čoveče, da je u stanu 25 °C, ne bih je ni kupio. Ne radim nikakve radove, samo pokušavam normalno da živim.“ On mi je odgovorio: "To nije vaš stan i ne možete sami da odlučujete šta ćete instalirati.“

Kako ističe Baklanac sad ima samo dve opcije.

- Ili da sedim na 35 °C i ne koristim klimu ili da se svađam sa vlasnikom zbog uređaja koji sam platio svojim novcem - napisao je i upitao ko je u pravu, odnosno da li je prvo trebalo da pita vlasnika ili on preteruje.

Stali na stranu podstanara

Ubrzo je njegova objava dobila više od 200 komentara, a većina korisnika stala je na njegovu stranu. Deo njih savetovao mu je da dokumentuje temperaturu u stanu i potraži pravnu pomoć.

- Dokumentuj temperaturu u stanu, najbolje fotografijama i beleškama sa datumom i vremenom. Otiđi u hitnu pomoć i prijavi da imaš vrtoglavicu, da zbog vrućine ne možeš normalno da spavaš i da zbog toga loše funkcionišeš na poslu i u svakodnevnom životu. Klimu ostavi uključenu kako bi se temperatura u stanu barem donekle regulisala. Vlasniku stana pošalji pisano upozorenje o nehumanim uslovima u stanu i jasno mu stavi do znanja da, ako se problem ne reši, razmišljaš o preduzimanju pravnih koraka - napisao mu je Josip.

Irena smatra da stanodavac preteruje jer je reč o prenosivom uređaju.

- Preterivanje s njegove strane. Niste vi ništa ugrađivali. To je prenosiva klima koja se uključuje u utičnicu, isto kao i grejalica, i nije veliki potrošač koji bi opteretio električnu instalaciju. Veći potrošači su šporet, bojler i slično. Njemu je problem što imate 500 evra za prenosivu klimu, a nema pojma kako ona funkcioniše i koliko troši. Ali svakako potražite drugi stan jer tu mira nećete imati - napisala je.

Neka pozove ovlašćenog električara

Oliver mu je napisao da bi eventualni problem sa električnim instalacijama trebalo da zabrine samog vlasnika.

- Prvo i najvažnije, ako bilo koji normalan uređaj može da „preoptereti“ instalacije, te instalacije nisu dobre. Predložite mu da pozove ovlašćenog električara i obavi proveru. Kondenzaciju ćeš čak i smanjiti tom klimom. Voda ide u onu posudu pa je prazniš, koliko znam. A uostalom, uređaj nije ugrađen. Ima CE oznaku. Pa ne traži se dozvola ni za grejalicu, mikser ili televizor ako priključiš još jedan - napisao je.

- Budući da je u pitanju prenosiva klima i nema nikakvog bušenja rupa i sličnih radova, ne može vam zakonski ništa. Napišite mu da nema zakona koji vam to brani i da ćete se, ako vas nastavi ometati, obratiti advokatu. Što se tiče instalacija, to je njegov problem i mora da ih popravi ako misli da su loše, a potrošnja struje njega se ne tiče dok god vi kao stanar plaćate svoje račune - poručila mu je Aldijana.

Ivica takođe smatra da bi problem sa instalacijama, ako postoji, trebalo da reši vlasnik.

- On to nema pravo. Ako se boji za instalacije, onda njegove instalacije nisu po propisima. A dok god ti struju plaćaš, imaš pravo da uključiš u utičnicu šta god želiš. Jedino što možeš da uradiš jeste da pogledaš koji je osigurač jači, odnosno odakle možeš da povučeš dovoljno struje do klime i to je to - napisao je.

„Mora da ima dobru izolaciju“

Mihaela se osvrnula i na problem sa kojim se, prema njenom iskustvu, susreću ljudi koji traže stan u Nemačkoj.

- Mi imamo problem da pronađemo stan i često uzimamo onaj koji je dostupan, a uglavnom je dostupan onaj koji Nemci neće ni da pogledaju, a to su stanovi u potkrovlju. Bez obzira na to, stan u potkrovlju mora da ima dobru izolaciju i zbog hladnoće i zbog vrućine, a isto tako mora da ima i dobre, odgovarajuće instalacije - napisala je.

Savetovala mu je da pre svega proveri šta piše u ugovoru.

- Pogledajte šta vam stoji u ugovoru jer jedna grejalica zimi može da napravi veći problem nego klima leti, ako uopšte postoji problem sa instalacijama. Kažite mu da ste angažovali advokata i da ćete se pravno savetovati, te da će mu se vaš advokat javiti i rešiti tu situaciju. On sam zna da, ako su mu instalacije neispravne, ne može nekoga da pusti da tu stanuje - napisala je.

Predložila mu je i da pribavi dokumentaciju kojom bi mogao da dokaže kakvi su uslovi u stanu.

- Vi i porodica idite u hitnu pomoć ili ih pozovite dva-tri puta da imate napismeno da uslovi u stanu ugrožavaju vaš život i život vaše porodice. Puno je svega toga, natezanja i dokazivanja da imate pravo, a imate pravo na normalan život. Ja bih do sledeće godine potražila drugi stan sa normalnijim uslovima. Pogledajte stanove koje nude kompanije. Nema toliko gluposti, a i znatno su jeftiniji. U svakom slučaju, srećno - zaključila je.

Traži nižu kiriju

Nela mu je predložila nešto drugačije rešenje. Umesto svađe sa stanodavcem, savetovala mu je da razgovara o kiriji.

- Ne svađaj se, nego traži od vlasnika da ti smanji kiriju ovog meseca zbog nehumanih uslova stanovanja ili neka se on pobrine da uslovi u stanu budu normalni. Videćeš da će odmah promeniti priču. Ako ne, prikupi dokaze za svoje tvrdnje i pronađi advokata za stanarsko pravo pa neka on razgovara sa stanodavcem - napisala je.

Sanja je takođe stala na njegovu stranu, ali mu je nakon sukoba sa stanodavcem ipak savetovala da polako počne da traži drugi smeštaj.

- Imate pravo da u stanu imate bilo koji uređaj koji je ispitan i bezbedan. Ugradnu klimu ne, ali sve što uključite u utičnicu bez ugradnje možete. Tako da je taj vaš stanodavac jedan idiot ili su mu instalacije u zgradi loše pa se on plaši. Ali to već nije vaš problem - napisala je.