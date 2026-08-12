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Staklena vrata tuš kabine godinama su sinonim za modernu i elegantnu kupatilo. Ipak, njihovo održavanje može biti naporno, a kupovina i ugradnja prilično skupi. Zato se sve više pažnje posvećuje alternativama, među kojima se izdvaja takozvano meko staklo.

Reč je o fleksibilnoj, providnoj foliji od PVC-a ili TPU-a koja vizuelno podseća na staklo, ali se može savijati i uvlačiti u kućište. Ne zauzima mnogo prostora, jednostavna je za održavanje i uglavnom je znatno povoljnija od klasične tuš kabine. Ali da li zaista može da zameni kaljeno staklo?

Tuš kabine i vrata od kaljenog stakla već decenijama su standard u modernim kupatilima. Izgledaju elegantno, prostoru daju uredan izgled i mogu vizuelno da ga učine većim.

Njihove glavne prednosti su: Izdržljivost: kvalitetno kaljeno staklo, posebno u kombinaciji sa dobrim okovima, može dugo da traje.

kvalitetno kaljeno staklo, posebno u kombinaciji sa dobrim okovima, može dugo da traje. Stabilnost: čvrsta konstrukcija dobro odvaja prostor za tuširanje i sprečava prskanje vode po ostatku kupatila.

čvrsta konstrukcija dobro odvaja prostor za tuširanje i sprečava prskanje vode po ostatku kupatila. Moderan izgled: lako se uklapa u različite stilove – od minimalizma do industrijskog i klasičnog dizajna.

Međutim, postoji i druga strana. Najveći problem mnogima predstavlja čišćenje kamenca. Kapljice tvrde vode nakon sušenja ostavljaju tragove, pa je za uredan izgled često potrebno brisati staklo nakon svakog tuširanja i redovno koristiti sredstva za uklanjanje kamenca.

Tu su i šine, točkići, zaptivke i profili u kojima se mogu skupljati vlaga, sapunica i prljavština. Još jedan nedostatak je cena. Kvalitetno kaljeno staklo, okovi i profesionalna montaža mogu predstavljati značajan trošak, naročito kada su potrebne precizne mere i bušenje pločica.

Klasična vrata takođe zauzimaju prostor. Krilna vrata moraju imati dovoljno mesta za otvaranje, dok klizna zahtevaju šine i mehanizme koji se vremenom mogu pohabati.

Meko staklo postaje nova alternativa

Meko staklo zapravo nije pravo staklo. Najčešće je reč o debljoj, providnoj i fleksibilnoj foliji od PVC-a ili TPU-a. Može da se koristi kao zavesa ili rolo-pregrada za tuš prostor. Nakon tuširanja može da se podigne i smota u kućište postavljeno uz zid ili plafon, čime se prostor ponovo otvara.

Čišćenje tuš kabine Foto: Profimedia

Upravo je to jedna od njegovih najvećih prednosti - ne zauzima prostor kada nije u upotrebi.

Zašto je bolje od obične zavese za tuširanje?

Klasične plastične ili tekstilne zavese imaju jedan dobro poznat problem: tokom tuširanja mogu da se pomeraju i lepe za telo zbog strujanja vazduha. Meko staklo je deblje i stabilnije, pa bolje zadržava formu.

Još jedna prednost je providnost. Za razliku od mnogih klasičnih zavesa sa dezenima ili mat površinom, providno meko staklo propušta mnogo svetlosti i vizuelno ostavlja utisak staklene pregrade. Održavanje je takođe jednostavno. Glatka površina ne upija vodu i prljavštinu, pa se može prebrisati mekom krpom nakon korišćenja.

Glavna prednost? Cena i ušteda prostora

Jedan od razloga zbog kojih ovo rešenje privlači pažnju jeste cena. Meko staklo i odgovarajući rolo-sistem mogu biti višestruko jeftiniji od kvalitetne staklene tuš kabine. Posebno je praktično u malim kupatilima, gde svaki centimetar znači. Kada se tuširanje završi, pregrada se podigne, pa prostor ostaje slobodan.

Zbog toga može biti zanimljivo rešenje i za stanove za izdavanje, kupatila sa kadom ili prostore u kojima klasična tuš kabina jednostavno zauzima previše mesta.

Još jedna prednost je to što nema rizika od lomljenja stakla. To može biti važno porodicama sa decom, iako to ne znači da je materijal potpuno bezbedan u svim situacijama, pravilna montaža i izbor kvalitetnog proizvoda i dalje su važni.

Meko staklo ima i nekoliko mana

Iako zvuči praktično, nije idealno rešenje za svako kupatilo. Pre svega, ne treba ga dugo uvijati dok je mokro. Pre nego što se pregrada potpuno osuši, najbolje je ostaviti je raširenu. Dugotrajno zatvaranje vlažnog materijala može doprineti pojavi neprijatnih mirisa, buđi ili promenama na površini.

Takođe, PVC i slični materijali ne vole agresivna sredstva za čišćenje ni grube sunđere. Površina se može izgrebati i vremenom izgubiti providnost. Zbog toga je najbolje koristiti blaga sredstva i meku krpu.

Da li će zameniti staklene tuš kabine?