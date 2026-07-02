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Skriveni vodokotlići poslednjih godina postali su jedan od najtraženijih elemenata u uređenju modernih kupatila. Sve više ljudi prilikom renoviranja odustaje od klasičnih vodokotlića i bira rešenje koje je elegantnije, zauzima manje prostora i ostavlja utisak luksuza. Nekada su ovakvi sistemi bili rezervisani za luksuzne hotele i ekskluzivne stanove, dok su danas dostupni u različitim cenovnim rangovima i mogu se ugraditi u gotovo svako kupatilo.

Kako se ugrađuje

Skriveni vodokotlić ugrađuje se unutar zida ili posebne metalne konstrukcije, tako da su spolja vidljivi samo WC šolja i taster za ispiranje. Upravo zbog toga prostor izgleda urednije, modernije i vizuelno mnogo prostranije. Ovakvo rešenje posebno je popularno u manjim kupatilima, gde svaki centimetar ima značaj.

Jedna od najvećih prednosti skrivenog vodokotlića jeste estetski izgled. Pošto nema glomaznog rezervoara koji se vidi, kupatilo deluje elegantnije i minimalistički uređeno. Osim toga, ukoliko se ugradi konzolna WC šolja, čišćenje poda postaje mnogo jednostavnije jer nema teško dostupnih mesta na kojima se skupljaju prašina i nečistoće. Još jedna važna prednost jeste tiši rad, budući da zid dodatno prigušuje zvuk punjenja i ispiranja vode. Većina savremenih modela poseduje i dvokoličinski sistem ispiranja, pa omogućava manju potrošnju vode i niže račune.

Koji su nedostaci

Ipak, skriveni vodokotlići imaju i određene nedostatke. Njihova cena je viša u odnosu na klasične modele, a sama ugradnja zahteva više planiranja i stručnog rada. Zbog toga se najčešće postavljaju tokom kompletnog renoviranja kupatila. U slučaju ozbiljnijeg kvara, popravke mogu biti složenije jer se rezervoar nalazi iza zida, iako je većina delova dostupna kroz otvor na kojem se nalazi taster za ispiranje, pa za standardno servisiranje uglavnom nije potrebno razbijati pločice.

Proces ugradnje započinje postavljanjem čvrstog metalnog rama koji nosi kompletan sistem. Na njega se montira vodokotlić, zatim se povezuju dovod vode i odvodna cev, nakon čega se konstrukcija zatvara gipsanim pločama otpornim na vlagu ili se ozidava. Tek kada se završi oblaganje keramičkim pločicama, postavljaju se konzolna WC šolja i taster za ispiranje. Kada je posao završen, kompletan mehanizam ostaje sakriven u zidu, dok je korisniku dostupan samo elegantan taster kojim upravlja ispiranjem.

Koliko su dugotrajni

Moderni skriveni vodokotlići izrađuju se od veoma kvalitetnih i dugotrajnih materijala. Noseća konstrukcija najčešće je napravljena od pocinkovanog čelika otpornog na koroziju, dok se sam rezervoar proizvodi od izdržljivog polietilena visoke gustine koji je otporan na vlagu, kamenac i habanje. Ventili se izrađuju od kvalitetne plastike ili mesinga, a tasteri za ispiranje mogu biti od plastike, stakla, aluminijuma ili nerđajućeg čelika, u različitim bojama i završnim obradama kako bi se uklopili u svaki stil kupatila.