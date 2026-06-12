Slušaj vest

Napoleon Bonaparta je toliko voleo svoj bide da ga je nosio sa sobom na putovanja. Na kraju ga je testamentom ostavio sinu. To je nivo privrženosti kakvu bidei očigledno mogu da izazovu. Možda svoj bide nećete ostaviti u nasledstvo budućim generacijama, ali je vrlo verovatno da ćete biti prijatno iznenađeni osećajem svežine i čistoće nakon korišćenja.

Toalet papir je dugo delovao kao jedna od onih neizostavnih potrepština za kupatilo koje se nikada neće promeniti. Ali 2026. godine, lagani prelazak na pametne WC šolje i bide daske pretvara svakodnevnu rutinu u čistije, prijatnije i personalizovanije iskustvo. Umesto oslanjanja isključivo na papir, ovi sistemi koriste vodu, sušenje toplim vazduhom, senzore i funkcije automatskog čišćenja kako bi smanjili potrebu za brisanjem i, u pojedinim domovima, toaletni papir pretvorili iz nužnosti u rezervnu opciju, piše Okdiario.com.

Trend nije vezan samo za futuristička kupatila koja izgledaju kao da su stigla iz Tokija. Reč je i o većoj udobnosti za kožu, boljoj pristupačnosti, efikasnijem korišćenju vode i rastućem nezadovoljstvu proizvodima za jednokratnu upotrebu. Znači li to da će toaletni papir već sutra nestati? Ne baš. Ali jedno je sigurno – kupatilo postaje sve pametnije.

Zašto se promena dešava upravo sada?

Bidei su se donedavno u mnogim domovima smatrali neobičnim dodatkom, iako su decenijama bili uobičajeni u Japanu i delovima Evrope. Associated Press je 2026. godine izvestio da bidei postaju sve prisutniji jer korisnici traže higijenskije i održivije alternative, a njihovu popularnost dodatno podstiču pristupačniji dodaci i nova generacija pametnih WC šolja.

Foto: Gemini ilustracija

Vreme za takvu promenu nije slučajno. Nestašice toaletnog papira tokom pandemije naterale su mnoge da preispitaju svakodnevne navike, a danas kombinacija ekološke osvešćenosti, povoljnijih bide dasaka i naprednih „sve u jednom“ WC sistema daje celoj ideji dodatni zamah. Ono što se nekada činilo neupitnim delom svakodnevice odjednom je postalo tema ozbiljne rasprave.

Šta pametne WC šolje zapravo nude?

Rocin model In-Wash Inspira, na primer, kombinuje pranje vodom spreda i pozadi sa sušenjem toplim vazduhom, podesivim pritiskom vode, prilagodljivim položajem mlaznice i daljinskim upravljačem. Neke verzije uključuju i samočisteću uvlačivu mlaznicu koja se aktivira pre i nakon svake upotrebe, što je jedna od karakteristika po kojoj se ovi sistemi razlikuju od jednostavnih nastavaka za bide.

Foto: Roca

Tu je i faktor udobnosti. Roca navodi sledeće opcije:

Detekciju korisnika i noćno osvetljenje,

Daske sa mekim zatvaranjem,

Uklonjive delove radi lakšeg održavanja,

Skrivene priključke za vodu i električnu energiju, čime kupatilo deluje urednije.

Naizgled sitni detalji, ali svako ko je usred noći tražio prekidač u zamračenom kupatilu razumeće njihovu privlačnost.

Jedan od modela Roca In-Tank navodi dve opcije ispiranja sa potrošnjom od približno 1,2 i 0,8 galona vode (nakon pretvaranja objavljenih vrednosti iz litara). To ne znači da svaka pametna WC šolja automatski štedi vodu, ali pokazuje kako proizvođači nastoje da spoje funkcije pranja sa efikasnijim upravljanjem potrošnjom.

Pitanje higijene

Najveća prednost vrlo je jednostavna. Voda se mnogima čini nežnijom od ponovljenog brisanja, posebno osobama sa osetljivom kožom ili postojećim iritacijama. Lekari koje citira Associated Press navode da bidei mogu pomoći pojedinim osobama koje imaju hemoroide, hronični proliv, analne fisure, fistule, probleme povezane sa infekcijama mokraćnog sistema ili ograničenu pokretljivost, premda nisu prikladni za svakoga.

Foto: Roca

Pravilna upotreba je i dalje ključna. Medicinski stručnjaci uglavnom preporučuju:

Korišćenje tople vode pod nižim pritiskom,

Pranje na način koji sprečava prenos bakterija prema mokraćnoj cevi,

Sušenje nakon korišćenja i izbegavanje unutrašnje primene.

Važna napomena: Bez redovnog održavanja mlaznice i najbolja higijenska rutina može postati manje sigurna.

Naravno, postoje i određena ograničenja. Pranje pod visokim pritiskom može izazvati iritacije kod osoba neposredno nakon porođaja, kao i kod onih koji imaju genitalne ulkuse, ekcem ili psorijazu. Takođe, svako dugotrajno ili učestalo krvarenje zahteva lekarski pregled. Drugim rečima, pametno ne znači nužno i besprekorno.

Ugao održivosti

Toalet papir je lako prevideti upravo zato što ga potrošimo gotovo neprimetno. Međutim, nedavni izveštaj NRDC-a o papirnim maramicama i papirnoj galanteriji upozorava da proizvodi iz te kategorije mogu stvarati dodatni pritisak na šume važne za klimatsku ravnotežu. U izveštaju se navodi da prosečno američko domaćinstvo godišnje potroši više od 100 funti (oko 45 kg) papira iz ove kategorije. To je impresivna količina materijala za proizvod koji se koristi svega nekoliko sekundi.

Potrošnja vode je takođe deo jednačine. Američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) navodi da toaleti čine gotovo 30% prosečne kućne potrošnje vode u zatvorenom prostoru, dok stariji i manje efikasni modeli mogu trošiti čak šest galona po ispiranju. S druge strane, WaterSense modeli koriste 1,28 galona ili manje, a EPA procenjuje da zamena zastarelih toaleta može domaćinstvu godišnje uštedeti gotovo 13.000 galona vode i više od 170 dolara.

Foto: Roca

Ipak, odgovor na pitanje održivosti nije sasvim jednostavan. Neki pametni bidei koriste električnu energiju za grejanje daske, zagrevanje vode i sušenje toplim vazduhom, pa važnu ulogu imaju i lokalno snabdevanje vodom i potrošnja električne energije. Stručnjaci koje citira AP upozoravaju da bi stvarni uticaj na životnu sredinu trebalo procenjivati kroz celokupan životni ciklus proizvoda, a ne samo kroz količinu ušteđenog papira.

Šta proveriti pre prelaska na novi sistem?

Prvo pitanje nije da li WC šolja izgleda futuristički. Važnije je može li vaš dom da je podrži. Roca navodi da njihova pametna WC šolja zahteva standardni električni priključak i jedan dovod vode. Ispiranje će nastaviti da funkcioniše čak i tokom nestanka struje, ali funkcije pranja i sušenja tada neće biti dostupne.

Trošak je još jedan važan faktor. Premijum pametna WC šolja nije isto što i osnovni nastavak za bide, a ne želi svako domaćinstvo da prolazi kroz potpunu renovaciju kupatila. Za mnoge korisnike, bide daska ili jednostavan nastavak predstavljaju logičan prvi korak pre eventualnog ulaganja u napredniji model.

Održavanje se takođe ne bi smelo smatrati opcionim. Medicinski stručnjaci preporučuju redovno čišćenje mlaznica, a Associated Press prenosi savet da se one brišu dezinfekcionim maramicama svake nedelje ili dve. Nije posebno glamurozno, ali se higijena najčešće svodi upravo na male navike koje ostaju nevidljive.

Čistija rutina

Ide li toalet papir zaista na stranice istorije? Preciznije bi bilo reći da polako gubi svoj dugogodišnji monopol. Pametne WC šolje i bide daske čine čišćenje vodom sve uobičajenijim, dok sušenje vazduhom i prilagodljiva podešavanja dodatno smanjuju potrebu za posezanjem za papirom nakon svake upotrebe.

Na kraju, ova promena manje govori o luksuzu, a više o kontroli i kvalitetu svakodnevnog života. Čistija koža, manje trenja, manja potrošnja papirnih proizvoda i kupatilo koje se prilagođava korisniku zajedno stvaraju novu, vrlo praktičnu verziju velnesa – onu koja počinje upravo tamo gde je najmanje očekujemo.