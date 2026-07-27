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Na terenima nacionalnog parka Kopaonik za vikend su održane manifestacije Trail race Kopaonik i biciklistički maraton Tri strane Kopaonika.

Subota je protekla u znaku trčanja, a u izuzetno jakoj konkurenciji na trci24k Kopaonika, u muškoj konkurenciji trijumfovao je Đuro Borbelj sa vremenom 01:52:46, drugo mesto pripalo je Darku Pajović 02:03:51, dok je treće mesto osvojio je Sasho Bogojevski 02:08:02. U ženskoj konkurenciji pobedu je osvojila Victoria Keller koja je trku završila za 02:34:53, druga je Jelena Pajić 02:44:15, dok je treće mesto pripalo Sanji Despotović 02:51:30.

Na trci na 15k Kopaonika u muškoj konkurenciji trijumfovao je Dušan Krstić 01:18:23, drugo mesto osvojio je Valentin Vergiliush 01:24:39, a treće mesto zauzeo je Ljubiša Savić 01:26:12. U ženskoj konkurenciji trijumfovala je Milica Velanac, koja je trku završila za 01:31:20, drugo mesto osvojila je Ivana Grbić 01:46:26, a treće mesto pripalo je Mini Popović 01:47:03.

Prvo mesto na trci na 7k Kopaonika u muškoj konkurenciji osvojio je Veljko Pendić 00:36:25, drugo mesto pripalo je Urošu Korać 00:38:28, dok je treće mesto osvojio Janko Stanković 00:42:00. Prvo mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je Emilija Milanović 00:40:19, drugo mesto pripalo je Dragani Jovašević 00:43:35, dok je na trećem mestu trku završila Verica Mladenović 00:48:35.

U nedelju je održana MTB trka Tri strane Kopaonika. Na najdužoj stazi Pančić dužine 50km, trijumfovao je Damjan Stanišić iz kluba BK Raška 02:33:32, drugo mesto osvojio je Aliaksandr Astrouski Ris cycling klub 02:36:35, dok je treće mesto zauzeoGoran Kuzmanovski iz kluba Energy 02:39:53.

Na stazi Jela 30km prvo mesto pripalo je Egor Egorov iz kluba BK freedom 01:36:03, drugo mesto osvojio je Lazar Tripković iz kluba Podvig KV 01:45:50, a treće mesto Alek Bonev iz kluba M enterijer gradnja Orlovac 01:46:26. U ženskoj konkurenciji pobedila je Iuliia Iakunina iz kluba BK Freedom 02:04:49, drugo mesto pripalo je Dariji Razumnaja iz Novosadskog biciklističkog kluba 02:21:27, a treće mesto je osvojila Selena Kuljača iz kluba Metalac Kraljevo 02:38:05.

1/9 Vidi galeriju Sportski vikend za pamćenje na Kopaoniku Foto: Marko Davidović, Slobodan Botoški

Na stazi Beli meda prva je završila Sara Tanasić iz BK Čivija Šabac 01:21:57, druga je Jelisaveta Peičić 01:28:29, a treća Deana Živadinović 01:40:58. U muškoj konkurenciji prvi na cilj je stigao Marko Stanišić iz BK Raška 00:57:14, drugi Nemanja Todorović iz kluba M enterijer gradnja Orlovac 00:59:44, dok je treći na cilj stigao Aleksandrar Marić iz kluba Radnički Kragujevac 01:01:25.

U kategoriji električnih bicikli pobednik na stazi Jela je Toshe Gjorgjievski sa vremenom 01:03:24, dok su na stazi Beli meda trijumfovali Aleksandar Stopar sa vremenom 00:49:01 i Marija Kaćurić 00:53:46.

Za najmlađe učesnike organizovana je revijalna trka «Trail race Kids» koja je okupila 250 mališana uzrasta od 2 do 12 godina, na stazama prilagođenim svim starosnim kategorijama učesnika. Manifestacije koje se održavaju već 13 godina, okupljaju preko 1.500 učesnika, a na Kopaoniku tokom poslednjeg julskog vikenda boravi preko 10.000 posetilaca, čineći ga najposećenijim vikendom letnje sezone na planini.