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Na 30 kilometara od Niša u selu Popšica nalazi se jedno je od najzanimljivijih mesta za kupanje na jugu Srbije. U samo centru sela nalazi se prirodan bazen sa kristalno čistom vodom tirkizne boje.

Ono po čemu je poseban jeste što se puni prirodnim termalnim izvorom "Grlo", pa se voda neprestano obnavlja. Temperatura vode je oko 22°C tokom cele godine, što znači da je osvežavajuća leti, ali dovoljno prijatna da za kupanje u proleće ili ranu jesen.

Bazen je okružen stenama i zelenilom, a zbog izrazito čiste vode koja prelazi iz tirkizne u smaragdnu boju mnogi ga nazivaju "Mali Karibi". Upravo zbog tog izgleda poslednjih godina postao je veoma popularan na društvenim mrežama, pa ga posećuju turisti iz cele Srbije.

Šta treba da znate pre odlaska

Bazen je približno 16 × 16 metara. Dubina je različlita i kreće od oko 50 centimetara do dva metra.Izvor daje između 15 i 20 litara vode u sekundi, pa se voda stalno menja i sama čisti bez upotrebe hemikalija.

Meštani decenijama veruju da termalna voda povoljno utiče na kožu i cirkulaciju, ali za to ne postoje zvanične medicinske potvrde. Ono što jeste poznato jeste da je voda izuzetno bistra zahvaljujući stalnom dotoku iz izvora. Bazen se nalazi u samom centru sela okružen zelenilom i mirom, pa je idealna destinacija za beg od gradske vreve, a ulaz se ne naplaćuje.

Odmah pored bazena jedan deka prodaje hladna pića - razne vrste piva i klaker, gazirano bezalkoholno piće sa raznim ukusima, koje se prodaje kao jeftinija alternativa poznatim svetskim brendovima.

Šta još možete da obiđete?

Ako već dolazite u ovaj kraj, vredi obići i:

Popšičku pećinu, koja se nalazi u blizini bazena

Dolinu Kopajske reke, poznatu po netaknutoj prirodi

Svrljig, udaljen dvadesetak minuta vožnje, gde možete probati čuveni svrljiški sir i druga lokalna jela Kakva je situacija ovog leta?

Zbog velikog broja objava na TikToku, Instagramu i domaćim portalima, interesovanje za Popšicu ovog leta je znatno poraslo. Vikendom zna da bude velika gužva, pa se preporučuje dolazak u jutarnjim satima ili radnim danima ako želite mirnije okruženje.

Ovaj prirodni bazen nalazi se na samo pola sata vožnje od Niša i mnogi ga zovu skrivenim biserom juga Srbije.