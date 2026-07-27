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Široki Dunav u Kladovu toliko podseća na more da se na trenutak zapitate gde se nalazite.

Tu su plaže, šetalište uz vodu, ležaljke i onaj pogled koji se pruža u nedogled. Samo što umesto slane vode osećate miris reke, a umesto morskih talasa gledate kako Dunav lagano zapljuskuje obalu.

Smešten na samoj obali Dunava, tik uz granicu sa Rumunijom, Kladovo leti dobija potpuno drugačiju atmosferu. Reka se ovde prostire toliko široko da se suprotna obala često jedva nazire, pa posetioci imaju osećaj kao da sede pored mora. Šetalište uz Dunav, plaže, kafići sa pogledom na vodu i zalasci sunca stvaraju ambijent koji se retko gde može pronaći u Srbiji.

Poseban šarm ovom gradu daje upravo odnos sa rekom - Dunav ovde nije samo prirodna granica, već mesto okupljanja, odmora i uživanja. Tokom toplih dana Kladovo postaje mala letnja oaza: kupači uživaju na uređenim plažama, dok se sa obale pruža pogled na ogromnu vodenu površinu koja više podseća na zaliv nego na reku.

Najpoznatija gradska plaža privlači i one koji ne planiraju klasično letovanje, već traže mirniju alternativu. Pesak pod nogama, lagani povetarac i široki Dunav stvaraju osećaj odmora daleko od gradske gužve.

Osim „morskog“ pogleda, Kladovo nudi i brojne atrakcije za ljubitelje istorije i prirode. U blizini se nalazi čuvena Trajanova tabla, ostaci rimske prošlosti, kao i ulaz u spektakularnu Đerdapsku klisuru - jedan od najlepših prirodnih predela Srbije.

Kladovo je zato jedan od onih gradova koji lako prevare oko. Nema palme ni slanu vodu, ali kada pogledate beskrajni Dunav ispred sebe, zvuk talasa uz obalu i zlatne boje zalaska sunca, nije teško razumeti zašto mnogi kažu da ovde leto ima ukus mora.

Inače, cene smeštaja u Kladovu i okolini su daleko ispod cena na morskim destinacijama. Privatan smeštaj u Kladovu košta od 1.500 do 5.800 dinara (oko 13 do 50 evra) po noćenju, zavisno od veličine i lokacije.

Povoljnije cene za sobe i manji apartmani mogu se pronači u okolnim selima mogu već od 1.200 do 1.800 dinara po osobi, dok opremljeni stanovi na dan i apartmani u centru grada i blizu Dunava koštaju između 3.500 i 6.000 dinara (29 do 50 evra). Veće vikend kuće ili vile sa bazenom kreću se od 65 do 120 evra po noćenju za ceo objekat.