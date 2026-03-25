Smeštena na obali Dunava, opština Kladovo ima bogatu turističku ponudu, a kako bi dodatno unapredila svoje potencijale i privukla veći broj posetilaca, započela je izgradnju otvorenog bazenskog kompleksa.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović boravila je u Kladovu, gde je zajedno sa predsednikom opštine Sašom Nikolićem potpisala ugovor o realizaciji druge faze uređenja kompleksa gradskih bazena „Jezero“. Ukupna vrednost projekta iznosi 100,21 milion dinara sa PDV-om.

U ovoj fazi planirani su radovi na kompletnom spoljašnjem uređenju prostora oko bazena, koji obuhvataju izgradnju pešačkih staza i platoa, postavljanje zalivnog sistema, mobilijara, kao i ograde oko celog kompleksa.

Mesarović je naglasila da ovaj projekat predstavlja nastavak obećanja datog građanima Kladova, koje je nedavno najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Od obećanja do realizacije prošlo je manje od tri nedelje. Ministarstvo privrede obezbedilo je više od 100 miliona dinara kako bi se projekat u potpunosti zaokružio i završilo kompletno spoljašnje uređenje kompleksa bazena ‘Jezero’, naglasila je ministarka.

Prva faza projekta, vredna oko 600 miliona dinara, realizovana je uz podršku Ministarstva turizma i omladine Srbije i opštine Kladovo, a obuhvatila je izgradnju plivačkog i dečijeg bazena, svlačionica sa sanitarnim blokom i mašinske sale.

Ministarka je najavila i treću fazu projekta, koja će obuhvatiti ozelenjavanje prostora, uz podršku Ministarstva privrede, kako bi kompleks bio u potpunosti završen u što kraćem roku.

Tokom boravka u Kladovu, Mesarović je razgovarala i sa lokalnim privrednicima o mogućnostima dodatne podrške države razvoju njihovog poslovanja, kroz programe bespovratnih sredstava i druge mere podsticaja.

Predsednik opštine Saša Nikolić istakao je da je izgradnja kompleksa bazena jedan od najznačajnijih projekata za Kladovo.

Najvažnije je da će deca u Kladovu prvi put dobiti mesto gde će moći da pohađaju školu plivanja i gde će imati bezbedan prostor za sport i rekreaciju, rekao je Nikolić.

U okviru prve faze trenutno se izvode radovi na saobraćajnim površinama i parking prostoru, koje opština Kladovo finansira sa oko 25 miliona dinara.

Izgradnja kompleksa bazena „Jezero“ trebalo bi da doprinese jačanju turističke ponude Kladova, ali i razvoju drugih privrednih grana, uz otvaranje prostora za nova ulaganja i dolazak investitora.