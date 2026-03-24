Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas, prilikom obilaska više pumpi između Beograda i Smederevske Palanke, da je snabdevenost na malim i velikim pumpama redovna, da se ne stvaraju redovi i da će država nastaviti da prati situaciju na tržištu.

- Danas smo obišli više pumpi između Beograda i Smederevske Palanke kako bismo proverili snabdevenost naftnim derivatima. Ni male pumpe u seoskim područjima poput "Morava gas“ koju sam obišla u blizini Smederevske Palanke nije imala teškoće u snadbevanju, ali smo posetili i druge pumpe na kojima takođe nije bilo gužvi, redova niti građana koji bi pravili zalihe, punili kanistere, kantice i slično. Nema mesta panici, država je reagovala merama i zaštitila tržište i građane od visokog rasta cena. Nastavićemo svakodnevno da pratimo situaciju na svetskom tržištu - rekla rekla je ministarka i dodala da je cena goriva za poljoprivrednika povećana samo dva dinara i da iznosi 181 dinar – što je značajno niže u odnosu na cene na tržištu.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović u obilasku pumpi Foto: Nenad Kostić

- Ako pogledamo današnje cene, dizel bi prema tržišnim uslovima koštao 270 dinara dok građani zahvaljujući merama Vlade na pumpama plaćaju 212 dinara. To smo postigli smanjenjem akcize i puštanjem 40.000 tona dizela iz obaveznih rezervi za snabdevanje malih i velikih pumpi, uz mogućnost da veletrgovci mogu da nastave uvoz i redovno snabdevanje. Veoma nam je važno da građani širom zemlje, u malim i velikim gradovima, mogu u svojoj okolini da se snabdevaju gorivom po povoljnijim cenama u odnosu na tržišne, a koje nažalost nastavljaju da rastu. Cena nafte dostigla je oko 100 dolara po barelu i ne znamo kako će se situacija dalje odvijati - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je poručila da će država nastaviti da nadgleda snabdevenost tržišta i rast cena kako bi građani imali sigurnost.

- Naravno i da donosimo i dodatne mere ako bude potrebno da zaštitimo tržište i privredu. Cilj nam je da nema nestašica, da ne ograničavamo potrošnju i da imamo cene koje su prihvatljive - zaključila je Đedović Handanović.