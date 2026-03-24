Grad Zrenjanin priprema potpunu obnovu sportskog kompleksa Jug bazen, koja podrazumeva uklanjanje postojećih objekata i izgradnju modernog sportskog i rekreativnog centra sa zatvorenim i otvorenim bazenima.

Prema urbanističkom projektu, čiji je obrađivač Regulus Project DOO Novi Sad, postojeći bazenski kapaciteti ne ispunjavaju savremene standarde bezbednosti, funkcionalnosti i energetske efikasnosti, zbog čega je planirano njihovo rušenje. Posebno je naglašeno da objekat zatvorenih bazena ne zadovoljava uslove konstruktivne stabilnosti, dok su otvoreni bazeni zastareli i tehnički neadekvatni za savremenu upotrebu.

Plan predviđa izgradnju potpuno novog kompleksa, organizovanog u dve funkcionalne celine, zatvorene i otvorene bazene.

Novi objekat zatvorenih bazena imaće spratnost Po+P+1+Pk i obuhvatiće plivački bazen, bazen za neplivače, tribine, wellness zonu, teretanu, kao i prateće sadržaje namenjene sportistima i posetiocima. Poseban akcenat stavljen je na razdvajanje korisničkih tokova i funkcionalno uređenje prostora.

U okviru otvorenog dela planirana je izgradnja olimpijskog bazena dimenzija 50 x 25 metara, namenjenog takmičenjima i treninzima, kao i dodatnih rekreativnih sadržaja, bazena sa toboganima, dečjeg bazena i tzv. "wet deck" zone sa vodenim atrakcijama.

Projektom su obuhvaćeni i prateći objekti, uključujući tehnički blok sa kotlarnicom i trafostanicom, kao i dva sanitarno-ugostiteljska objekta sa svlačionicama, kafićima i servisnim prostorijama. Takođe je planirano uređenje prostora za boravak posetilaca, uključujući platoe i "plažu" oko bazena.

Kako se navodi, kompleks će biti opremljen savremenim sistemima za filtraciju, grejanje i dezinfekciju vode, uz poseban fokus na energetsku efikasnost i održivost. Predviđeno je i potpuno prilagođavanje osobama sa invaliditetom.

Urbanističko rešenje uključuje i izgradnju novih internih saobraćajnica, dodatnih parking mesta, kao i plansko uređenje zelenih površina.

Cilj projekta je da "Jug bazen" ponovo postane regionalni centar za sport, rekreaciju i takmičenja, uz unapređenje kvaliteta usluga i stvaranje modernog prostora za građane. Realizacija je planirana fazno, kroz odvojene projektno-tehničke celine koje će moći da funkcionišu nezavisno, ali i kao jedinstven kompleks nakon završetka radova.