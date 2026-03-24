Hitno upozorenje Puteva Srbije: Ne unosite podatke sa platne kartice, ako dobijete SMS o neplaćenim kaznama odmah ga obrišite
Građani se sve češće suočavaju sa internet prevarama koje stižu putem SMS poruka, a koje na prvi pogled deluju kao zvanična obaveštenja. Ipak, njihov pravi cilj je krađa ličnih i finansijskih podataka.
"Putevi Srbije" oglasili su se iz iz istog razlgoa, odnosno kako bi građanima skrenuli pažnju na SMS poruke sa lažnim obaveštenjem o navodnom prekoračenju brzine, neplaćenom putarinom i slično.
- „Putevi Srbije“ ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba - navodi se u saopštenju.
