Građani se sve češće suočavaju sa internet prevarama koje stižu putem SMS poruka, a koje na prvi pogled deluju kao zvanična obaveštenja. Ipak, njihov pravi cilj je krađa ličnih i finansijskih podataka.

"Putevi Srbije" oglasili su se iz iz istog razlgoa, odnosno kako bi građanima skrenuli pažnju na SMS poruke sa lažnim obaveštenjem o navodnom prekoračenju brzine, neplaćenom putarinom i slično.

- „Putevi Srbije“ ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja. Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba - navodi se u saopštenju.

Ne propustiteBeogradPUTEVI SRBIJA UPUTILI APEL VOZAČIMA Noćas i sutra u Beogradu radovi na više mesta na moto-putu, saobraćaj jednom trakom
gužva ,saobraćaj, noć
BeogradBEOGRAĐANI, VAŽNO! IZMENE NA GAZELI! Večeras od 22 časa od petlje Hitna pomoć do petlje Sava centar
adsdad01-news1-ana-paunkovic.jpg
InfoBizVelika promena za Vrčin i Zuce: Rekonstrucija važne petlje i čvorišta, proširuju se trake i rampe
guzva-vrcin-naplatna-rampa.jpg
DruštvoAKO DOBIJETE OVU PORUKU, NE OTVARAJTE NIKAKO! Putevi Srbije upozoravaju na opasnu SMS prevaru: Ne otvarajte link i ne unosite podatke s platnih kartica!
Screenshot 2026-03-02 101456.jpg