Referentni indeks cena hrane Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) porastao je u aprilu treći mesec zaredom, dostigavši 130,7 bodova - 1,6 odsto više nego u martu i 2,0 odsto više nego u aprilu prošle godine.

Rast je uglavnom podstaknut skupljim biljnim uljima i višim troškovima energije, dok su poremećaji uzrokovani sukobom na Bliskom istoku dodatno opteretili tržišta žitarica i đubriva.

Biljna ulja: Najveći skok od 2022. godine

FAO-ov indeks cena biljnih ulja porastao je 5,9 odsto u odnosu na mart i dostigao najviši nivo od jula 2022. godine. Palmino, sojino, suncokretovo ulje i ulje uljane repice poskupeli su istovremeno, podstaknuti jačanjem potražnje iz sektora biogoriva - delimično i zbog podsticaja u nekim zemljama proizvođačima - te zabrinutošću za smanjenje prinosa u jugoistočnoj Aziji.

Za uvoznike biljnih ulja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, to znači više troškove uvoza i potencijalni pritisak na maloprodajne cene.

Žitarice: Umeren rast, ali rizici rastu

Cene pšenice porasle su 0,8 odsto, delimično zbog suše u delovima SAD i očekivanja ispodprosečnih kiša u Australiji. Kukuruz je poskupeo 0,7 odsto uz sezonski smanjene zalihe i loše vremenske uslove u Brazilu, a potražnja za etanolom dodatno je opteretila cene. Sorgo je, nasuprot tome, pojeftinio 4,0 odsto zbog slabije uvozne potražnje. Pirinač je skuplji 1,9 odsto, uglavnom zbog viših troškova proizvodnje i distribucije u zemljama izvoznicama, koji su porasli zajedno sa cenama nafte.

Meso na rekordnom nivou; šećer pada

FAO-ov indeks cena mesa dostigao je u aprilu novi rekord - porast od 1,2 odsto u odnosu na mart i 6,4 odsto u odnosu na april 2025. godine. Govedina je poskupela zbog ograničenih zaliha stoke u Brazilu, a cena svinjetine je takođe porasla uz jaču sezonsku potražnju u Evropskoj uniji.

Mlečni proizvodi su, međutim, pojeftinili 1,1 odsto zbog obilnih zaliha mleka u EU i više od očekivane kasne sezone u Okeaniji. Indeks šećera pao je 4,7 odsto u odnosu na mart i čak 21,2 odsto u odnosu na godinu ranije, uz očekivanja obilne globalne ponude i početak nove žetve u Brazilu, javlja Fena.

Zalihe žitarica zadovoljavajuće, ali neizvesnost ostaje

FAO je podigao prognozu globalne proizvodnje žitarica za 2025. godinu na 3.040 miliona tona - rast od 6,0 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Prognoza za svetsku proizvodnju pšenice u 2026. godini blago je snižena na 817 miliona tona. To je oko dva odsto manje nego prethodne godine, mada i dalje iznad proseka poslednjih pet godina. Ključna neizvesnost dolazi od poremećaja u snabdevanju đubrivima: efektivno zatvaranje Ormuskog moreuza podiglo je cene ureje i fosfata. To se direktno preliva na troškove setve i rizike za naredne sezone.

AMIS upozorava na troškove đubriva

Poljoprivredno-tržišni informacioni sistem (AMIS), koji deluje u okviru FAO-a, u svom mesečnom Market monitoru ističe da su globalna tržišta u aprilu ponovo osetila pritiske dok su problemi u snabdevanju đubrivima podigli cene ureje i fosfata, dodatno narušavajući pristupačnost đubriva i povećavajući rizike za buduću poljoprivrednu proizvodnju.

- April je potvrdio nastavak rasta referentnog indeksa cena hrane FAO-a; praćenje kotacija, zaliha i logističkih uslova ostaje ključno za ublažavanje rizika u narednim mesecima - navodi FAO u saopštenju za javnost.