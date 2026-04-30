Inflacija u Hrvatskoj i u aprilu je snažno porasla. Prema prvoj proceni Državnog zavoda za statistiku, na godišnjem nivou iznosi 5,8 odsto, a cene su na mesečnom nivou, u odnosu na mart, porasle 1,5 odsto.

Najviše su rasle cene energije, i to čak 17,5 odsto, usluga 8,2 odsto, kao i hrane, pića i duvana 3,5 odsto.

Podsetimo, u martu je godišnja stopa inflacije bila 4,8 odsto.

Hrvatska je po inflaciji i dalje u vrhu evrozone, odmah nakon Bugarske.

Inflacija potrošačkih cena u Bugarskoj (CPI) skočila je na procenjenih 7,1% na godišnjem nivou u aprilu 2026. godine, što predstavlja rast od 2,0 odsto u odnosu na mart i najviša je stopa rasta inflacije u ovoj zemlji od avgusta 2023. godine. Najviše su poskupeli hrana, piće, sezonska odeća i obuća.

Biznis Kurir/HRT

