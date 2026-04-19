Prema podacima organizacije UFC Que Choisir, očekuje se poskupljenje od 4 do 5% u narednim nedeljama.

Direktor Opservatorije za potrošnju, Gregori Kare, navodi da će posledice rata u Iranu direktno uticati na potrošače. Iako se svake godine 1. marta potpisuju ugovori između industrije i trgovinskih lanaca, u njima postoje klauzule o reviziji cena. Ako poskupe energenti ili sirovine poput đubriva, trgovci su dužni da prilagode cene proizvoda.

Ko će prvi osetiti poskupljenja?

Najpre će poskupeti proizvodi sa kratkim rokom trajanja:

mlečni proizvodi

sveži proizvodi

jogurti

rashlađeni artikli

Ni domaća proizvodnja ne štiti od poskupljenja, jer rastu troškovi transporta i energije. Na primer, kompanija Lactalis (President, Lactel, Galbani) najavila je da će deo troškova morati da prenese na potrošače.

Sledeći talas poskupljenja: higijena i kozmetika

I proizvodi za ličnu higijenu i kozmetiku takođe će poskupeti, jer zavise od:

derivata nafte

plastične ambalaže

hemijskih procesa u proizvodnji Dobra vest: manje nego u prethodnoj krizi

Stručnjaci navode da poskupljenja neće biti ni približno jaka kao tokom 2022–2023. godine, kada je inflacija dostizala 20–25% za nešto više od godinu dana.

Šta ovo znači za ljude sa Balkana u EU?

1. Troškovi života nastavljaju da rastu

Hrana i osnovni proizvodi biće skuplji, posebno mlečni i sveži proizvodi, kao i higijena i kozmetika.

2. Dolazak u Francusku biće skuplji

Za one koji planiraju odlazak, treba računati na:

veće početne troškove

skuplju hranu i osnovne potrepštine

više troškove prevoza (direktno i indirektno)

3. Plate ne prate rast cena

Rast plata je sporiji od inflacije, što znači:

kupovna moć opada

početni period prilagođavanja biće finansijski teži