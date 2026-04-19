Stiže novi talas poskupjenja: Tržišta u panici, ovo je prvo na udaru
Prema podacima organizacije UFC Que Choisir, očekuje se poskupljenje od 4 do 5% u narednim nedeljama.
Direktor Opservatorije za potrošnju, Gregori Kare, navodi da će posledice rata u Iranu direktno uticati na potrošače. Iako se svake godine 1. marta potpisuju ugovori između industrije i trgovinskih lanaca, u njima postoje klauzule o reviziji cena. Ako poskupe energenti ili sirovine poput đubriva, trgovci su dužni da prilagode cene proizvoda.
Ko će prvi osetiti poskupljenja?
Najpre će poskupeti proizvodi sa kratkim rokom trajanja:
- mlečni proizvodi
- sveži proizvodi
- jogurti
- rashlađeni artikli
Ni domaća proizvodnja ne štiti od poskupljenja, jer rastu troškovi transporta i energije. Na primer, kompanija Lactalis (President, Lactel, Galbani) najavila je da će deo troškova morati da prenese na potrošače.
Sledeći talas poskupljenja: higijena i kozmetika
I proizvodi za ličnu higijenu i kozmetiku takođe će poskupeti, jer zavise od:
- derivata nafte
- plastične ambalaže
- hemijskih procesa u proizvodnji
Dobra vest: manje nego u prethodnoj krizi
Stručnjaci navode da poskupljenja neće biti ni približno jaka kao tokom 2022–2023. godine, kada je inflacija dostizala 20–25% za nešto više od godinu dana.
Šta ovo znači za ljude sa Balkana u EU?
1. Troškovi života nastavljaju da rastu
Hrana i osnovni proizvodi biće skuplji, posebno mlečni i sveži proizvodi, kao i higijena i kozmetika.
2. Dolazak u Francusku biće skuplji
Za one koji planiraju odlazak, treba računati na:
- veće početne troškove
- skuplju hranu i osnovne potrepštine
- više troškove prevoza (direktno i indirektno)
3. Plate ne prate rast cena
Rast plata je sporiji od inflacije, što znači:
- kupovna moć opada
- početni period prilagođavanja biće finansijski teži
Biznis Kurir/Telegraf