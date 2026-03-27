Rast cena energenata i goriva u Hrvatskoj ponovo stavlja maloprodaju i prevoznike pod pritisak. Dok građani već primećuju skuplje proizvode na policama, trgovci i prevoznici upozoravaju da je rast troškova neizbežan. Novi cenovnici već su stigli, a cene pojedinih proizvoda već rastu, što dodatno opterećuje kućne budžete.

Povećanje cena transporta neminovno

Predsednik Udruženja hrvatskih drumskih prevoznika Branko Trstenjački ističe da je povećanje cena transporta jedini način da kompanije posluju bez gubitaka.

"Moramo podizati cene transporta, inače poslujemo s gubitkom. Prema izračunima, povećanje cena prevoza iznosi oko 10 odsto“, rekao je Trstenjački za RTL.

Dodao je i da neki prevoznici već primenjuju nove cene jer se gubici gomilaju iz dana u dan.

"Svaki dan kada radimo bez povećanja cena mi gubimo. Uzmite u obzir da su nam zbog ovih poskupljenja troškovi goriva po rezervoaru porasli za 240 evra. Tih 240 evra neko mora da plati — mi to ne možemo sami da iznesemo, jednostavno nije moguće. Ako cena goriva za dve nedelje ponovo poraste, opet ćemo morati da podignemo cene“, objasnio je.

Novi cenovnici već stižu u prodavnice

Rast troškova transporta brzo se odražava i na cene u prodavnicama.

"Svakodnevno nam stižu novi cenovnici, kako od distributera tako i od dobavljača. Ta poskupljenja uglavnom prate rast cena energenata. Poskupeli su proizvodi povezani s logistikom i transportom, jer je transportnim kompanijama, odnosno logističarima, nafta osnovni energent i bili su primorani da podignu cene“, rekao je potpredsednik HUP-ove Udruge trgovine Mirko Budimir.

Trgovci potvrđuju da cene na policama već rastu, ali neujednačeno.

"Nažalost, neke cene već sada počinju da rastu, ali je teško precizirati koje. To zavisi od trgovca do trgovca, od količine robe na zalihama i od toga koliko su prodavnice rasprostranjene. Hrvatska je prilično zahtevna za distribuciju, pa je transport, odnosno gorivo, velika stavka za trgovce koji imaju prodavnice širom zemlje. Teško je reći o kakvom poskupljenju možemo govoriti. Sve zavisi od energije — kako ona bude rasla, tako će verovatno rasti i cene. Postoje i mere Vlade koje su dobrodošle, ali tek ćemo videti koliko će uspeti da ublaže situaciju“, objasnio je Budimir.

On napominje i da je Hrvatska veliki uvoznik hrane.

"Povezani smo i sa evropskim i sa svetskim tržištem. Svi proizvodi koji dolaze izvan Evropske unije poskupeli su više u odnosu na proizvode koji dolaze iz EU“, dodao je.

Lanac poskupljenja pogađa sve

Ekonomski analitičar Damir Novotny upozorava da rast cena goriva pokreće lanac povećanja troškova koji se na kraju preliva na građane.

"Pogledajte police u prodavnicama — hrana dolazi iz Brazila, Argentine, Južne Afrike, Turske, i to će imati veliki uticaj na inflaciju. Ako želimo snabdeveno tržište i 20 miliona zadovoljnih turista, moraćemo da platimo tu cenu, a platiće je domaće stanovništvo“, rekao je Novotny.

S druge strane, iz Ministarstva privrede poručuju da nema opravdanja za dalja poskupljenja i upozoravaju trgovce na odgovorno poslovanje.

Predsednik Agencije za ugljovodonike Marijan Krpan objasnio je situaciju na tržištu goriva.

"Cena dizela i benzina značajno je porasla, posebno dizela. Pre napada na Iran bila je oko 750 dolara po toni, a potom je porasla na 1.470. Zanimljivo je da je od juče do danas pala i sada iznosi 1.240 evra, što znači da beležimo pad cene dizela od 8,2 odsto. Osim dizela, pala je i cena benzina za 5 odsto“, rekao je Krpan.