U većini banjskih mesta maj označava početak turističke sezone. Sve veći broj ljudi odlučuje se za odmor upravo u ovom periodu, kada još nema velikih gužvi, a cene smeštaja i pratećih sadržaja uglavnom su povoljnije nego tokom leta. Za Atomsku banju Gornja Trepča i ove godine beleži se veliko interesovanje, pa posetioci svoje termine rezervišu već tokom proleća.

Bez obzira na to da li u podnožje planine Vujan dolaze zbog terapije, rehabilitacije ili predaha od svakodnevnih obaveza, gosti Atomske banje uživaju u svakom godišnjem dobu. Posebnu draž boravak ima tokom proleća, kada se priroda budi, a mir i zelenilo u Gornjoj Trepči pružaju idealne uslove za oporavak i relaksaciju.

- Banja je prelepa, prvi put smo ovde, juče smo došli tako da ćemo videti reakcije kako će biti - rekla je Milanka Marković iz Beograda.

- Čuo sam za Atomsku banju pre 50 godina, i lepo je, lepo je, prijatni, solidni, sve lepo, sve - dodaje Dušan Milošević iz Vrnjačke Banje.

Lekovita voda i savremeni medicinski tretmani predstavljaju poseban adut Atomske banje nadomak Čačka.

- Ovo mi je već treća godina kako dolazim, i u maju i u septembru, i veoma je lepo i prijatno i voda je zdrava - ističe Milanka Bojić iz Jagodine.

- Koristim ovu vodu, voda je savršena, top, generalno. Uvek se vraćam, već 20 godina - kaže Jovan Mikosavljević iz Ugljevika.

Upravo zbog specifičnih terapijskih svojstava i stručnog medicinskog pristupa, ova banja godinama privlači goste iz zemlje i inostranstva.

- Ove godine očekujemo da dostignemo cifru od 20 odsto noćenja stranaca, ali naravno, naši gosti su prioritet i oni iz godine u godinu dolaze i pružaju nam poverenje tako da smo, njima se najviše i radujemo. Jer neko, kada dođe kod nas i oseti blagodeti ove termomineralne vode i ponovo se vrati to je pokazatelj da ono što radimo radimo stvarno dobro - izjavio je Nenad Mladenović, direktor marketinga Atomske banje Gornja Trepča.

U stacionaru, hotelu i bungalovima Atomske banje, na raspolaganju su 273 postelje, dok se brojni gosti tokom boravka odlučuju i za privatni smeštaj u Gornjoj Trepči, gde meštani godinama razvijaju ponudu prilagođenu banjskim posetiocima.