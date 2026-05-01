Slušaj vest

Turistima i pacijentima koji dolaze na raspolaganju su mnoge pogodnosti, preko čistog vazduha i prelepe prirode, do hidroterapija i savremenih vidova lečenja.

Doktorka Jelena Ćurčić, fizijatar, ističe sve pogodnosti koje pruža banja Trepča.

Voda leči mnoge bolesti

"Ono što najveći broj pacijenata dovodi u ovu banju jeste jedinstvena termomineralna voda, koja zbog svog sastava i temperature od 29 stepeni pogoduje rehabilitaciji pacijenata koji su oboleli od neuroloških, reumatskih, bolesti perifernih krvnih sudova i gastrointestinalnih bolesti", rekla je dr Ćurčić za televiziju Prva.

Ona objašnjava da pacijenti po dolasku u banju prolaze lekarski pregled kako bi im se odredila potrebna terapija.

"Oni se kupaju u kadama ili bazenima, a tu je i hidromasaža. koja je natraženija i najpopularnija. Kod nas dolaze i mlađi ljudi preventive radi, što je svakako bolje nego dočekati starost pa tek onda lečiti izvesne probleme", rekla je dr Ćurčić.

Oporavak i kvalitetan odmor

Ovo poznato lečilište, smešteno podno planina Bukovik i Vujan, iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca, posebno penzionera koji u ovoj oazi prirode pronalaze mir, oporavak i kvalitetan odmor. Poznata po lekovitim termomineralnim vodama i jedinstvenom šumovitom okruženju, Atomska Banja odavno nosi epitet mesta gde se zdravlje vraća.

Nije retkost čuti da su upravo ovde mnogi pronašli olakšanje, naročito kada su u pitanju neurološka i reumatska oboljenja.