Smeštena na samom jugu Mađarske, u neposrednoj blizini granice sa Srbijom i Rumunijom, banja u gradu Mako predstavlja mnogo više od klasičnog termalnog lečilišta. Poznata pod imenom Hagymatikum, ova banja je decenijama simbol odnosa između prirodnih resursa i vizionarske arhitekture, privlačeći investitore i turiste iz celog regiona.

Arhitektonski potpis Imrea Makoveca

Ono što Mako izdvaja na mapi evropskih banja je njen vizuelni identitet. Kompleks je remek-delo Imrea Makoveca, rodonačelnika mađarske organske arhitekture. Zdanje karakterišu tečne, prirodne linije, upotreba drveta i kamena, kao i prepoznatljive kupole koje podsećaju na luk, po kojem je ovaj kraj, kao centar proizvodnje crnog luka, svetski poznat. Boravak u ovom prostoru nije samo velness iskustvo, već i svojevrsna poseta galeriji vrhunske arhitekture.

Banja i medicinski kapaciteti

Srce kompleksa čini lekovita voda i jedinstveno blato iz reke Maroš, koje ima sertifikovana terapeutska svojstva.

Termalni bazeni: Sa temperaturama vode od 32°C do 38°C, bazeni su projektovani da pruže relaksaciju, ali i pomoć kod reumatskih i neuroloških tegoba.

Saune: Smatra se jednim od najmodernijih u Mađarskoj, nudeći različite rituale (od klasične finske do infracrvene i aroma saune) koji prate najviše standarde moderne velness industrije.

Porodični segment: Nedavna proširenja kompleksa donela su nove adrenalinske sadržaje i tobogane, čime je Mako postao konkurentan i u segmentu porodičnog turizma. Odnos cene i kvaliteta

U 2026. godini, banja Mako nastavlja da nudi izuzetan odnos kvaliteta i cene, pozicionirajući se kao pristupačnija alternativa luksuznim zapadnoevropskim centrima, bez kompromisa u usluzi. Dnevna ulaznica za odrasle iznosi približno 1.950 dinara radnim danima, dok je vikendom i praznicima nešto skuplja i iznosi oko 2.150 dinara. Za one koji žele potpun ugođaj u ekskluzivnom svetu sauna, doplata je oko 800 dinara. Porodični paketi, koji su naročito popularni, kreću se od 4.200 dinara pa naviše, zavisno od broja dece. Ove cene čine Mako izuzetno atraktivnom destinacijom za kratke vikend begove.

Smeštajni kapaciteti za visoke standarde

Prateći uspeh banje, hotelska infrastruktura u gradu Mako doživela je značajnu ekspanziju. Za one koji traže besprekoran komfor, hoteli ostaju neprikosnoven izbor. Pojedini se nalaze odmah uz banju i nude ambijent koji podseća na luksuz dvadesetih godina prošlog veka, uz sve moderne pogodnosti. S druge strane, grad nudi i veliki broj privatnih apartmana i modernih pansiona koji su idealni za one koji preferiraju privatnost i mirnije okruženje, uz cene koje su često konkurentnije od onih u većim turističkim centrima poput Segedina.

Mako je primer uspešne transformacije lokalne ekonomije putem turizma. Izgradnja novog krila banje, investicije u hotelske kapacitete i stalno unapređenje infrastrukture pokazuju jasnu strategiju mađarskih vlasti da ovaj grad pozicioniraju kao ključnu tačku na mapi prekogranične saradnje.

Blizina Segedina i odlična povezanost auto-putem čine Mako lako dostupnim za jednodnevne izlete, ali i za duže boravke.