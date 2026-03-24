Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić danas je u selu Valevac kod Knjaževca pustio u rad baznu stanicu i tom prilikom istakao da je cilj kompanije da obezbedi kvalitetan signal mobilne mreže i internet u svim delovima Srbije.

- Velika mi je čast što sam danas u Knjaževcu i ponosan da kažem da smo instalirali osam novih stanica i da smo pokrili sva sela u okolini Knjaževca sa kvalitetnim signalom. Naš cilj jeste da pokrijemo na kraju svako selo i svaki udaljeni kraj, kako bismo pomogli ljudima da ostanu u tim mestima, jer bez kvalitetnog mobilnog i internet signala jednostavno ljudi neće da borave u tim krajevima - rekao je Lučić novinarima.

On je naveo da je reč o najsavremenijoj opremi, koja omogućava stanovnicima ovih područja da koriste mobilni signal i internet istog kvaliteta kao u urbanim sredinama.

- Sa rešavanjem mobilne mreže u tim udaljenim mestima rešavamo i problem fiksne telefonije, jer ovo je uređaj koji preko mobilnog omogućava fiksni telefon, stavlja u pozadinu fiksni kao i kod klasične telefonije. Nadam se da ovom akcijom pomažemo da se zadrže ljudi u ovim udaljenim mestima - rekao je on.

Predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić izjavio je da zahvaljujući Telekomu Srbije i podršci države, sela u ovoj opštini dobijaju pouzdan signal za mobilnu i fiksnu komunikaciju.

- Postoje mnogi problemi u infrastrukturi u opštinama kao što je Knjaževac koja je jedna od najvećih u Srbiji i kada su u pitanju saobraćajnice, putevi vodosnabdevanje, rasveta ali kada čovek u današnje vreme ne može da se javi deci, da pozove hitnu pomoć ili da uspostavi bilo kakav kontakt sa ostalim delom teritorije opštine, onda je to akutni problem. Na ovaj način, ovom ogromnom investicijom, od više od miliona evra, skoro pa svi stanovnici razuđene opštine imaće kvalitetan signal za mobilnu i fiksnu telefoniju - dodao je on.