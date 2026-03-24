Zlato je nastavilo da gubi vrednost i u utorak, dodatno ulazeći u fazu pada, dok investitori povlače svoja ulaganja. Jačanje američkog dolara i rast prinosa na državne obveznice smanjuju atraktivnost zlata kao investicije.

Spot cena zlata je prvo pala za oko 2%, a zatim ublažila pad na oko 1%, pa se trgovalo po ceni od približno 4.335,97 dolara po unci. Terminski ugovori za zlato sa isporukom u aprilu takođe su zabeležili pad od više od 1%, na oko 4.358,80 dolara po unci. Cena srebra na spot tržištu pala je za više od 3%, na 66,93 dolara po unci, dok su terminski ugovori bili niži za oko 2,61%.

Istovremeno, dolar jača. Indeks dolara porastao je za 0,5% u utorak. Jači dolar utiče na pad cene zlata jer ga čini skupljim za kupce koji koriste druge valute.

Zlato je izgubilo više od 22% svoje cene u odnosu na rekord od 5.594,82 dolara po unci, koji je dostignut krajem januara. Prošle nedelje zabeležen je pad od skoro 10%, što je najgori rezultat još od septembra 2011. godine. U istom periodu, dolar je ojačao za oko 3% od početka sukoba.

Analitičari navode da pad zlata dolazi kao rezultat kombinacije ekonomskih i tržišnih faktora.

Prema rečima Rajata Batačarja iz kompanije Standard Chartered, zlato je u početku raslo zbog potražnje za sigurnim ulaganjem, ali se kasnije trend promenio.

- Vidimo da se ovaj obrazac ponavlja tokom razdoblja pojačanog stresa na tržištu, jer investitori prikupljaju gotovinu koja im je potrebna ili prodaju zlato kako bi ostvarili profit što dodatno pritiska cenu nadole - rekao je on za CNBC.

Tržište takođe ponovo procenjuje očekivanja u vezi sa monetarnom politikom u Sjedinjenim Državama. Zbog uporne inflacije smanjuje se verovatnoća da će centralna banka brzo i značajno smanjivati kamatne stope, što održava prinose na državne obveznice na višem nivou.