Poskupljenje goriva u Hrvatskoj, pored nestašice koja je osim te susedne zemlje pogodila i Sloveniju, izazvala je talas panike u komšiluku pa su kolone na pumpama sve duže a u redovima čeka se s kanticama.

Sve što se trenutno događa u svetu očigledno nisu shvatili ozbiljno i na vreme, a kad je država neozbiljna, normalno je da narod paniči.

Za razliku od komšiluka, u Srbiji nema ni panike, ni redova.

Jedan od najnovijih primera potpune dezorganizacije dolazi iz Virovitice u susednoj Hrvatskoj gde je na jednoj pumpi zabeležena šok-situacija. Naime, tamošnji mediji prenose da je jedan žitelj tog grada u kanistere natočio više od 400 litara dizela pa na blagajni pitao kako to da nema više?!

U Srbiji pak nema haosa i gomilanja zaliha jer za tim prosto nema ni potrebe pošto ima svega i više nego dovoljno.

Podsetimo, Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju cena derivata nafte do 23. juna. Srbija nije uvela ograničenja za točenje goriva niti planira uvođenje sistema racionalizacije.

Iako se prate kretanja na svetskoj berzi, naglašeno je da su domaće zalihe zasad više nego dovoljne da u Srbiji nema slika poput onih na pumpama u Zagrebu ili Ljubljani.

Cene goriva u skandinavskim zemljama eksplodirale

I u skandinavskim zemljama socijalnog blagostanja situacija je daleko od ružičaste.

Danci su u strahu da im se ne ponovi 1972. kada su zbog nacionalnih mera štednje morali da parkiraju svoje automobile na čitavih 11 nedelja a cena bezolovnog benzina 95 lako bi mogla da skoči na 2,30 evra. Danski ministar energetike Lars Agard građanima je poručio i da "malo popuste gas" kako bi plaćali manje, rezervi, kaže, ima za 80 dana.

I u Norveškoj su poslednjih dana zabeležene rekordne cene goriva - dizel 2,65 evra što nikad dosad nije zabeleženo, prenosi hrvatski Index.

- Imam zakazan pregled u bolnici u Bodeu. Do tamo ima 270 kilometara u jednom smeru. A litar dizela platio sam 2,3 evra. Čudno mi je da Norveška ne preduzima ništa po tom pitanju. Švedska smanjuje porez na gorivo. Zašto mi ovde ne možemo da učinimo isto?, rekao je za norvešku javnu televiziju samohrani otac troje dece.

Švedska je juče najavila manje poreze na benzin i dizel od 1. maja. U Finskoj je cena benzina 95 premašila dva evra po litru.

Od ponoći skuplje gorivo na hrvatskim pumpama, ima i nestašica

Od ponoći je skuplje gorivo na hrvatskim pumpama, dok neke beleže nestašice. Kako su javili čitaoci, na jednoj pumpi u Dugom Selu, Zaprešiću ostali su bez goriva, a sinoć je u Zagrebu na Ininoj benzinskoj u Vukovarskoj nedaleko od Lisinskog, stajalo obaveštenje da nema evrodizela.

Na ulazu u benzinsku pisalo je i da se Class Premium dizel toči po ceni običnog toči na dva agregata. Ni jutros nema dizela na Ininoj benzinskoj u Vukovarskoj, pišu tamošnji mediji.

U Srbiji sasvim drugačija slika - nema ni redova, ni kantica, ni panike, a svi rezervoari puni su do čepa zahvaljujući promišljanju, planiranju i dobroj organizaciji vrha države Srbije, pre svega pametnim potezima i gledanju unapred.

Panika u Splitu - muškarac na pumpi puni bačvu po bačvu

Kako su hrvatski mediji pisali još juče, u Splitu je zabeležen i nesvakidašnii događaj.

Uprkos tome što iz Vlade i naftnih kompanija mole građane da ne prave zalihe, ima i takvih situacija. Jedna žena rekla je da je u Splitu na benzinskoj pumpi zatekla čoveka koji je došao kombijem punim velikih kanistera i bačvi i točio jedan po jedan.

„Stvorila se gužva na pumpi. Meni je rezervoar bio prazan, inače ne bih čekala. Tako se valjda štedi“, ispričala je žena za Index.hr.

Cena nafte brent porasla jutros iznad 100 dolara po barelu

Cena nafte brent porasla je jutros iznad 100 dolara po barelu, posle pada od više od 10 odsto u ponedeljak, posle odluke američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da odloži dalje napade na Iran i najave razgovora sa Teheranom.

U Aziji jutros cena nafte Brent iz Severnog mora porasla je za 2,9 odsto na 102,84 dolara po barelu, preneli su francuski mediji.

Cena nafte Vest Teksas Intermedijar (WTI), američke referentne nafte, porasla je za 3,5 odsto i dostigla 91,20 dolara.

Kako je u ostatku regiona

Građani BiH plaćaju gorivo i do 20 evrocenti skuplje nego u Hrvatskoj. U Sarajevu cena dizela dostiže i 3,45 KM po litru, što je rast od oko 40 odsto u odnosu na kraj februara. Crna Gora je takođe reagovala skraćivanjem obračunskog perioda sa 14 na sedam dana kako bi brže prilagođavala cene tržištu.