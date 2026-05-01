U srcu drevne Atine, na uskim ulicama i oko arheoloških lokaliteta, grupe turista su svuda prisutne, krećući se u kolonama iza turističkih vodiča. Ranije bi zvaničnici takve prizore pozdravljali. Međutim, za Harisa Dukasa, socijalističkog gradonačelnika koji je rešen da vrati zagušeni centar grada njegovim stanovnicima, početak turističke sezone znači rizik od "prezasićenosti". Čitava naselja, smatra on, nalaze se u opasnosti da izgube svoju autentičnost zbog nekontrolisanog razvoja turizma.

- Atina ne može da funkcioniše kao da je ogroman hotel. Potrebna su ograničenja i pravila. Gradovi moraju imati pravo glasa u načinu na koji se razvijaju - rekao je Dukas.

Prošle godine Atinu je posetilo više od osam miliona ljudi, što je rekord za grad koji je donedavno smatran tek usputnom stanicom ka grčkim ostrvima. Samo u sektoru kratkoročnog iznajmljivanja, broj noćenja u popularnoj četvrti Plaka, ispod Akropolja, više se nego udvostručio od 2018. godine, pokazalo je nedavno istraživanje naručeno od strane gradske uprave, piše Gardijan.

U gradskoj većnici u neoklasičnom stilu, zvaničnici kažu da je vreme presudno ako Atina želi da izbegne da postane žrtva sopstvenog uspeha. Znakovi upozorenja su svuda: od naglog rasta kirija koje potiskuju lokalno stanovništvo, do infrastrukture koja puca pod pritiskom preopterećenja.

- Cela Atina se raskopava kako bismo mogli da izdržimo. Gradimo elektroenergetsku infrastrukturu, vodovodne sisteme, novu kanalizaciju, 5G mreže. Kada imate oko 700.000 stanovnika i 8 miliona posetilaca, pritisak je ogroman. Svakog meseca angažuje se više zaposlenih, više opreme, više mašina kako bi se odgovorilo na izazove - rekao je Dukas, koji je pre ulaska u lokalnu politiku bio profesor energetike i klimatskih promena.

Dukas je preuzeo funkciju 2024. godine, nakon što je neočekivano ubedljivo pobedio uz podršku glavne opozicione stranke Pasok, uz obećanje da će "ozeleniti" ono što se smatra najtoplijom prestonicom na kontinentu. Pod njegovim mandatom posađeno je oko 3.855 stabala širom gradske opštine od 39 kvadratnih kilometara.

Međutim, kako je privlačnost Atine rasla, gradonačelnik se sve češće suočava sa akterima koje direktno okrivljuje za "nekontrolisani razvoj" u najatraktivnijim turističkim zonama. Dukas je usmerio pažnju na građevinske kompanije koje žele da podignu višespratnice u podnožju Akropolja iz 5. veka pre nove ere, kao i na investitore u nekretnine i preduzetnike. Takođe se bori protiv sve većeg broja, često nelegalnih, barova i restorana na krovovima zgrada.

Sukob je dodatno eskalirao ove nedelje kada je Dukas izjavio da će iskoristiti zakon o turističkoj nameni zemljišta, koji je trenutno u raspravi, kako bi zatražio potpunu zabranu novih poslovnih aktivnosti u istorijskom centru grada.

- Zaustavićemo sve turističke investicije u Plaki, koju sam odlučan da sačuvam. Više nema prostora. Ne za kratkoročni najam, ne za servisirane apartmane, ne za hotele, niti za bilo koju drugu turističku namenu. Područje je prezasićeno. Želimo da kažemo "dosta je bilo" kroz zakon koji će biti trajno utemeljen - rekao je.

Investitorima je poručio da se okrenu drugim, "manje zagušenim" delovima prestonice.

Gradonačelnik je takođe izneo ideju o zamrzavanju građevinskih dozvola za nove hotele. Time bi se nadovezao na sličnu meru koju je uvela vlada desnog centra, a kojom se ograničava kratkoročno izdavanje stanova u naseljima sa pogledom na Akropolj.

Na njegovo iznenađenje, ove nedelje dobio je podršku iz neočekivanog pravca. Na događaju posvećenom promociji prestonice u utorak, predsednik uticajnog udruženja hotelijera, Evgenios Vasilikos, takođe je pomenuo mogućnost ograničavanja izgradnje hotela, pozivajući se na primer Barselone, koja od 2017. godine ne izdaje dozvole za nove hotele.

- Ne moramo ponovo izmišljati točak - rekao je, dodajući da je došlo vreme da turistički sektor prestonice ozbiljno razmisli gde želi da bude za 10 ili 15 godina.