Svako ko je barem jednom posetio Barselonu zna zašto je ona jedna od najposećenijih gradova na planeti. Međutim, katalonska prestonica je poslednjih godinu dana u fokusu svetskih medija ne zbog svoje lepote, već zbog žestokih antiturističkih protesta koji su kulminirali tokom leta 2025. godine.

Problem? Barselona puca po šavovima zbog krize stanovanja. Lokalno stanovništvo više ne može da priušti kirije, pa je grad već najavio radikalnu zabranu svih apartmana za izdavanje turistima do 2028. godine. Najnoviji korak u ovoj borbi je, značajno poskupljenje taksi.

Od aprila sve duplo skuplje

Od aprila ove godine, turisti će morati da izdvoje duplo više novca za svako noćenje u gradu. Cilj je jasan, smanjiti pritisak posetilaca pre nego što počne udarna letnja sezona.

Evo kako će to izgledati u praksi: Apartmani za kratkoročni najam : Taksa skače sa 6,25 € na maksimalnih 12,50 € po noćenju

: Taksa skače sa 6,25 € na maksimalnih 12,50 € po noćenju Hoteli sa 4 zvezdice : Ako planirate vikend (dva noćenja), računajte na dodatnih 45,60 € na ime takse za dve osobe. To je preko 11 € po osobi za jednu noć

: Ako planirate vikend (dva noćenja), računajte na dodatnih 45,60 € na ime takse za dve osobe. To je preko 11 € po osobi za jednu noć Hoteli sa 5 zvezdica: Luksuz će se plaćati 15 € po osobi za svaku noć Ko je pošteđen, a ko ljut?

Zanimljivo je da su ekolozi podigli glas jer jedna grupa ostaje „ispod radara“, putnici sa kruzera. Njihova taksa ostaje na skromnih 6 € po noći, uprkos tome što masovni dolazak brodova najviše opterećuje infrastrukturu starog grada, prenosi Time Out.

S druge strane, hotelijeri su očajni. Manel Kasals, predstavnik udruženja hotelijera Barselone, izjavio je ono čega se svi pribojavaju: "Jednog dana će ubiti gusku koja nosi zlatna jaja.“

Gde ide taj novac?

Grad očekuje da će kroz novi „Fond za reinvestiranje turizma“ ove godine prikupiti oko 100 miliona evra. Taj novac je unapred namenjen za:

Poboljšanje javnog prevoza

Jačanje bezbednosti u gradu

Inicijative za održivost u četvrtima koje su najviše pogođene masovnim turizmom

Barselona jednostavno više ne želi bilo kakve turiste, već one koji su spremni da plate visoku cenu boravka. Ako planirate put u Kataloniju ovog proleća, spremite se na to da će vam „city break“ budžet biti ozbiljno testiran pre nego što uopšte popijete prvu sangriju na La Rambli.