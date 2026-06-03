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Kompanije WMG (Wireless Media Group) i Mondo Inc, u saradnji s Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetništva,organizovale su konferenciju “Biznis i ljudi”, koja je okupila predstavnike kompanija, institucija i stručne javnosti iz regiona kako bi razgovarali o ključnim promenama na tržištu rada, izazovima u privlačenju i zadržavanju zaposlenih, kao i o ulozi digitalnih tehnologija u razvoju ljudi i organizacija.

Konferenciju je otvorila Anita Mikulić, menadžerka korporativnih komunikacija kompanije WMG, koja je istakla da tržište rada širom regiona prolazi kroz znatne promene i da kompanije danas posluju u okruženju koje zahteva nove pristupe razvoju zaposlenih i organizacija. “U WMG-u verujemo da su ljudi pokretači svake promene i svakog uspeha, zbog čega razvoj talenata, spremnost na učenje i otvorenost prema promenama smatramo ključnim za dugoročan razvoj kompanija i društva”, naglasila je Mikulićeva.

Uvodnu prezentaciju o tržištu rada Zapadnog Balkana održala je dr Jelena Vasić, rukovodilac Centra za strateške analize Privredne komore Srbije, koja je ukazala na rastući nedostatak radne snage u brojnim sektorima, među kojima su industrijska proizvodnja, građevinarstvo, transport, logistika, trgovina i usluge. “Borba za talente postaje regionalna jer kompanije sve češće konkurišu za iste kadrove na tržištu koje prevazilazi nacionalne granice”, istakla je dr Vasić. Na prvom panelu konferencije „Ko će raditi u regionu? Nedostatak radne snage i borba za talente“ učestvovali su mr Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije, Zoran Lazukić, direktor Profil Groupa, Darko Marjanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje i Jadranka Čulo Petrovčić iz kompanije JYSK.

Govornici su ukazali da se tržište rada na Zapadnom Balkanu suočava sa sve izraženijim nedostatkom radne snage i da borba za talente postaje regionalna. Dr Jelena Vasić iz PKS u uvodnoj prezentaciji istakla je da kompanije danas konkurišu za iste kadrove širom regiona, dok je Zoran Lazukić ocenio da je problem nedostatka radne snage zajednički za zemlje od Vardara do Triglava i da je danas često teže zadržati zaposlenog nego pronaći kandidata. Mr Mirjana Kovačević naglasila je značaj dualnog obrazovanja i razvoja veština u realnom radnom okruženju, dok je Darko Marjanović predstavio programe Nacionalne službe za zapošljavanje usmerene na uključivanje mladih u tržište rada.

1/8 Vidi galeriju Konferencija “Biznis i ljudi” Foto: Ilija Ilić

Na panelu „Digitalni alati i razvoj veština zaposlenih u savremenim kompanijama“, koji je moderirala Jelena Kovač iz kompanije Synechron, učestvovali su Dragana Jocić iz Phoenix Group Srbija, Goran Stojanović iz WMG-a i Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju.

Panelisti su se saglasili da digitalizacija nije cilj sama po sebi, već alat koji treba da unapredi poslovanje i razvoj zaposlenih. Dragana Jocić istakla je da se kompanije moraju prilagoditi promenama koje digitalizacija donosi, dok je Goran Stojanović naglasio da tehnološke promene ne mogu dati rezultate bez promene načina rada i podrške menadžmenta. Filip Mrdak ukazao je na značaj jasnog definisanja poslovnih ciljeva i procesa pre uvođenja novih tehnologija, kao i na potrebu da se efekti digitalnih rešenja kontinuirano mere i prate. Učesnici konferencije saglasili su se da digitalizacija i veštačka inteligencija oblikuju savremeno poslovno okruženje, dok razvoj ljudi i novih veština predstavlja ključni preduslov za dugoročnu konkurentnost kompanija. Razmena znanja, kontinuirano učenje i prilagođavanje promenama izdvojeni su kao prioriteti za održiv razvoj tržišta rada u regionu. Konferencija „Biznis i ljudi“ potvrdila je značaj dijaloga između privrede, institucija i stručne javnosti o temama koje oblikuju budućnost rada, kao i potrebu za zajedničkim odgovorima na izazove nedostatka radne snage, razvoja talenata i digitalne transformacije poslovanja.