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Najavljena isplata od 6.000 dinara svim punoletnim građanima krajem septembra je novac koji se smatra raspodelom sredstava koja pripadaju vlasnicima akcija iz Akcionarskog fonda, objašnjava broker Branislav Jorgić.

On ističe da je još 2007. donet Zakon o besplatnoj podeli akcija, dok je 2010. formiran Akcionarski fond u koji su godinama pristizala sredstva iz privatizacija, dividendi i drugih izvora. Na taj način pravo na besplatne akcije steklo je oko 4,8 miliona građana.

- Dobili su pet akcija NIS-a, jednu akciju Aerodroma Beograd, trideset jednu akciju Telekoma plus sedam akcija Akcionarskog fonda. Sredstva u Akcionarski fond su se kumulirala iz procesa privatizacije, iz stečajnih masa, vraćenih akcija i dividendi. Danas u tom fondu ima nešto manje od trideset milijardi dinara - objašnjava Jorgić.

Kako dodaje, sredstva će biti raspodeljena vlasnicima akcija, dok će za građane koji su punoletni postali nakon 2010. godine deo novca, prema njegovoj proceni, verovatno biti obezbeđen iz budžeta.

Mnogi i ne znaju da imaju akcije

Veliki broj građana nije ni svestan da i dalje poseduje akcije iz tog perioda.

- Mnogi građani, odnosno određeni broj građana i ne zna da poseduje te akcije. Vrlo bitno je naglasiti da mogu da provere da li poseduju akcije Akcionarskog fonda, akcije Aerodroma Beograd, akcije NIS-a i akcije Telekoma. Dovoljno je da odu u poštu ili Poštansku štedionicu sa ličnom kartom i tamo će dobiti kvalifikovanu informaciju da li imaju te akcije ili nemaju - rekao je Jorgić.

Jorgić procenjuje da bi raspodela sredstava iz Akcionarskog fonda odgovarala iznosu od približno 55 evra po građaninu, odnosno oko 6.000 dinara.