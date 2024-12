Građani koji su dobili besplatne akcije javnih i državnih preduzeća, a još uvek ih nisu prodali, moći će i u naredne dve godine to da urade bez naplate provizije. Naime, Vlada Srbije je usvojila uredbu kojom je početak naplate provizije za prvo trgovanje ovim akcijama pomeren na kraj 2026. godine.

Iako ne postoji zvaničan podatak koliko je građana, od ukupno 4,8 miliona malih akcionara koji su akcije stekli po Zakonu o pravu na besplatne akcije u procesu privatizacije, prodalo svoje akcije, procenjuje se da je to učinila polovina od tog broja.

Podsetimo, građanima koji do sredine 2007. godine nisu ni po kom osnovu imali u vlasništvu nijednu besplatnu akciju nekog državnog preduzeća podeljene su akcije Aerodroma, NIS, Telekoma Srbija i Akcionarskog fonda.

Za prvu prodaju besplatnih akcija nije bilo provizije za njihove vlasnike do 31. decembra 2024. godine, to je produžavano već više puta. Novom uredbom Vlade Srbije neće biti provizije do 31. decembra 2026. godine, ona se neće plaćati ni brokeru, ni Centralnom registru hartija od vrednosti, ni Beogradskoj berzi.