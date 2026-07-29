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Letovanje na hrvatskom primorju za mnoge je sinonim za more, sunce i odmor, ali jedna turistkinja tokom svog boravka doživela je nešto sasvim neočekivano. Sa balkona smeštaja snimila je neobičan zvuk koji je dopirao iz obližnjih stabala, a zatim je na društvenim mrežama pitala korisnike da li znaju šta zapravo čuje.

Njena objava vrlo brzo privukla je veliku pažnju, a odgovori su bili podjednako informativni koliko i duhoviti.

Većina korisnika objasnila joj je da su u pitanju cvrčci, insekti čije karakteristično "pevanje“ prati gotovo svako leto na Jadranu. Mnogi su napisali da je upravo taj zvuk nešto bez čega ne mogu da zamisle leto na hrvatskoj obali.

Video probudio nostalgiju, ali i inspirisao duhovite komentare

Ispod snimka ubrzo su se nizali brojni komentari, a mnogi su pokazali i zavidan smisao za humor. Neki su se šalili da su to "lokalne veštice koje bacaju kletve na turiste“, dok su drugi tvrdili da su u pitanju "duhovi predaka koji ogovaraju prolaznike“. Bilo je i onih koji su napisali da su cvrčci zapravo "prirodni alarm“ koji poručuje da je vreme za prvu jutarnju kafu.

Pored šala, mnoge je zvuk cvrčaka vratio u detinjstvo i probudio uspomene na bezbrižna letovanja. Za brojne ljude oni nisu samo insekti, već simbol dugih letnjih dana, odmora i bezbrižnih trenutaka provedenih pored mora.

- To je zvuk leta, slobode i Hrvatske - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- Čuješ ih neprestano, a gotovo ih nikada ne vidiš. Kada se vratiš kući, sigurno će ti nedostajati taj zvuk.

Snimak je izazvao veliki broj reakcija ljudi iz različitih zemalja, koji su se složili da je cvrkut cvrčaka jedan od najprepoznatljivijih zvukova jadranskog leta. Dok je turistkinju u prvi mah iznenadio, mnoge druge podsetio je na bezbrižne letnje dane i odmore na moru.