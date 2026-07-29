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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je danas da su oba žarišta boginja ovaca i koza pod kontrolom i da do sada nije zabeležen nijedan novi slučaj na drugim gazdinstvima.

Glamočić je naveo da su nadležne službe brzo otkrile i lokalizovale žarište ove bolesti, da je zaraženo stado odmah izolovano, kao i da je eutanazirano 27 ovaca i jagnjadi. Upozorio je da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera od ključnog značaja za sprečavanje širenja zaraze.

- Danas ćemo obaviti kontrolu još desetak gazdinstava koja su bila u kontaktu sa zaraženim domaćinstvom, jer inkubacija traje sedam do osam dana. Nadamo se da će sve proći bez novih slučajeva i da ćemo ovu bolest brzo odjaviti - rekao je Glamočić za RTS.

Naglasio je da su boginje ovaca i koza manje zarazne od afričke kuge svinja, ali da se i kod ove bolesti primenjuje eutanazija zaraženih životinja kako bi se sprečilo dalje širenje virusa. Istakao je i da bolest ne predstavlja opasnost za ljude.

- Jedini način da se spreči širenje bolesti jeste eutanazija, u skladu sa najvišim standardima. Važno je i da građani znaju da ovaj virus nije opasan za ljude - naveo je resorni ministar.

Govoreći o afričkoj kugi svinja, Glamočić je ukazao da se virus najčešće širi preko divljih svinja, ali i zbog nepoštovanja biosigurnosnih mera na gazdinstvima. Dodao je da je potvrđen još jedan slučaj na malom gazdinstvu u Sefkerinu, gde su nadležni brzo reagovali.

Glamočić je naveo da vakcina protiv afričke kuge svinja još ne postoji i da je jedina efikasna mera eutanazija zaraženih životinja, uz dosledno primenjivanje biosigurnosnih pravila.

- Mnogi pričaju da je sve teorija zavere, ali virus postoji i jedini lek je eutanazija. Ne postoji vakcina i zato nema opuštanja - svaki put moraju da se primene sve mere zaštite - kazao je Glamočić.

Osvrćući se na bezbednost hrane, ministar je ocenio da građani koji meso kupuju u registrovanim prodavnicama i mesarama nemaju razloga za zabrinutost, ali je upozorio na opasnost od nelegalne prodaje mesa i mesnih prerađevina.

- Samo ako svi budemo odgovorni možemo da zaustavimo širenje virusa. Afrička kuga svinja prisutna je u 17 evropskih i više od 85 zemalja sveta, a virus, kao ni divlje svinje, ne poznaje državne granice - rekao je Glamočić.