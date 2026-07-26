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Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da se u Srbiji pojavila nova bolest životinja - boginje ovaca i koza koja je, kako je rekao, najverovatnije došla sa prostora AP Kosova i Metohije švercerskim kanalima.

"Došla je u Nosoljin u opštini Raška. Odmah smo imali dojavu da je tamo, analizirali i ekipe su bile. Nažalost jedini lek je ubijanje i ubili smo 67 ovaca i 60 jagnjadi", rekao je Glamočić, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Ministar je naveo da je ovaj virus manje opasan nego afrička kuga svinja i naveo da se sumnja da je virus došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima i ona se posmatraju.

"Ne bi trebalo da prave veće ekonomske štete, prošle godine smo imali jedan takav slučaj i uspeli smo to da rešimo za dva meseca", rekao je Glamočić.

On je naveo da je bolest boginja ovaca i koza najverovatnije došla iz Albanije i Severne Makedonije, švercerskim kanalima preko teritorije AP Kosova i Metohije.