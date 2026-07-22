Slušaj vest

Zbog širenja afričke kuge svinja, s kojom se trenutno bori sedam okruga u Srbiji, pale su prve smene u nadležnim institucijama. Naime, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razrešio je Sašu Ostojića dužnosti rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja i na zasedanju skupštinskog Odbora za poljoprivredu saopštio da je na mesto novog rukovodioca imenovao Ljiljanu Ivanjac, načelnicu veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu.

Glamočić je rekao da će Ivanjčeva rukovoditi koordinacijom mera i aktivnostima na suzbijanju afričke kuge svinja, od koje je zaključno sa 20. julom uginula 29.241 svinja.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Saša Ostojić je smenjen jer u resoru nisu bili zadovoljni njegovim angažovanjem na suzbijanju opake zaraze.

MERE KOJE MORAJU DA POŠTUJU UZGAJIVAČI SVINJA: - da ne puštaju druga lica u svoje obore - da rade dezinfekciju i deratizaciju objekata

- da ne hrane svinje pomijama i otpadom iz kuhinje

- da se ne radi prirodni pripust kod osemenjavanja krmača

- da se smanji transport životinja i automobila

Farma u lovištu

Ministar je članove Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine upoznao sa slučajem iz Bezdana, gde je na jednoj lokaciji, u lovištu koje je pod posebnim veterinarskim merama zbog afričke kuge, otkrivena farma svinja u vlasništu osobe za kojom je već bila raspisana poternica po drugom osnovu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su je, u skladu sa zakonom, lišili slobode i predali na dalje postupanje nadležnim organima.

ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić Foto: Kurir Televizija

- Ovaj slučaj, kao i aktivnosti koje trenutno sprovodimo na terenu, pokazuju da nema povlašćenih i da se zakon primenjuje jednako na sve. Afrička kuga svinja je bolest koja ne ostavlja prostor za neodgovornost. Svaki propust može ugroziti proizvodnju, naneti ogromnu ekonomsku štetu i dovesti u pitanje egzistenciju brojnih domaćinstava - poručio je Glamočić.

Ministar je rekao i da je u toku zajednička akcija veterinarske inspekcije i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u selu Salaš Noćajski kod Sremske Mitrovice, gde se sprovode pojačane kontrole u cilju sprečavanja širenja afričke kuge svinja i otkrivanja eventualnih nepravilnosti u držanju i prometu svinja. Kako je naglasio, nadležne službe će postupati odlučno i u skladu sa zakonom, bez izuzetaka, a o rezultatima akcije javnost će biti blagovremeno obaveštena.

ČINJENICE: U OVIH SEDAM OKRUGA HARA SFRIČKA KUGA SVINJA - Sremski

- Mačvanski

- Grad Beograd

- Južnobački okrug

- Zapadnobački okrug

- Kolubarski

- Podunavski

Glamočić je pozvao sve vlasnike svinja da dosledno poštuju propisane mere biosigurnosti, blagovremeno prijavljuju svaku sumnju na bolest i u potpunosti sarađuju s nadležnim službama, jer je to jedini način da se spreči dalje širenje afričke kuge svinja i zaštiti domaća stočarska proizvodnja.

Odgovornost na farmerima

Da je odgovornost za širenje svinjske kuge pre svega na farmerima i da je nemoguće poslati inspektore u svako gazdinstvo, za Kurir Biznis ističe Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Privrednoj komori Srbije.

- Činjenica da je situacija sa afričkom kugom ozbiljnija nego pre nekoliko nedelja govori o tome da je virus opasan, da dugo opstaje u spoljnoj sredini i da treba primeniti sve što je propisala Svetska organizacija za zaštitu i zdravlje životinja. To opet ne garantuje sto odsto sprečavanje i iskorenjivanje bolesti. Biološki preprat, odnosno vakcina ne postoji, zato što virus vrlo brzo menja svoju antigenu strukturu i zato je vrlo teška borba - objašnjava Budimović.

BROJKE 29.241 svinja uginula je ili ubijena zbog afričke kuge

11.000 grla ubijeno je na farmi "Mistral komerc" u Hrtkovcima

On naglašava da virus nije opasan za čoveka i druge životinje u smislu da mogu da obole, ali da izaziva veliku ekonomsku štetu gde god se pojavi.