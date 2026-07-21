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Mihalić je postao poznat široj javnosti zbog afere vezane za nabavku i distribuciju kontroverznih brzih antigenskih testova za COVID-19.

Mihalić je bio sin bivšeg poslanika HDZ-a Anđelka Mihalića, a svoj poslovni uspeh počeo je da gradi preko kompanije Burjen, koja je učestvovala u nabavci medicinske opreme tokom pandemije.

Upravo je poslovanje ove kompanije kasnije postalo predmet istrage nakon što su se pojavile sumnje da su testovi kineskog proizvođača, koji su plasirani na hrvatsko i evropsko tržište, falsifikovani.

Filip Mihalić Foto: Printscreen

Prema rečima istražitelja, testovi su proizvedeni u fabrikama u Turskoj, a zatim uvezeni i predstavljeni kao originalni proizvodi.

Zbog međunarodne prirode slučaja, u istragu su, pored hrvatskih institucija, bila uključena i međunarodna istražna tela.

Slučaj je privukao značajnu pažnju javnosti, delom zbog političkih veza njegove porodice, ali i zbog Mihalićevog javnog prikazivanja luksuznog načina života.

On je bio vlasnik skupocenih automobila, uključujući i Lamborgini, i njegovi prethodni sukobi sa zakonom u vezi sa optužbama za falsifikovanje novca često su pominjani u medijima.

Preminuli biznismen bio vlasnik skupocenih vozila

Preminuli biznismen Mihalić je vozio beli Lamborgini Huracan, sa personalizovanim tablicama, koji vredi najmanje 350.000 evra. Imao je i Mercedes G-klase 500, takođe sa personalizovanim tablicama sa njegovim inicijalima. Novi automobil poput ovog košta više od 186.000 evra.

Mihalić je skupoceni automobil kupio od Mate Šarića, sina hrvatskog tajkuna i vlasnika kompanije Vest Tek Marijana Šarića. Inače, jedna od delatnosti Vest Teka je prodaja medicinske opreme.

Kompanija je navodno skladištila testove, maske i rukavice u neadekvatnim uslovima, a ovaj slučaj rada je prijavljen Carinskoj upravi.

Anđelko i Filip Mihalić nemaju imovinu na svoje ime

Zanimljivo je da otac i sin nemaju nikakvu imovinu na svoje ime, ali supruga, odnosno majka, Sanja Mihalić, koja je stečajni upravnik i ima advokatsku kancelariju, poseduje niz nekretnina.

Anđelko Mihalić Foto: sabor.hr

Gospođa poseduje kuću sa ogromnim imanjem u Halićevoj ulici u Varaždin Bregu, oko pet kilometara od Varaždina. Kuća ima 277 m2 stambenog prostora, a dodatnih 72 kvadratna metra imaju pomoćna zgrada, garaža i ostava. Ogromno dvorište ima površinu od 1911 kvadratnih metara.

Takođe poseduje ogroman stan u samom centru Zagreba, na Cvetnom trgu, tačnije u zgradi Centar Cvetni, koju je izgradio Tomislav Horvatinčić. Sanja Mihalić poseduje stan od 106,82 kvadratna metra u jednoj od najluksuznijih zgrada u Zagrebu. Stan se sastoji od osam soba, i to hodnika, toaleta, kuhinje, dnevnog boravka i trpezarije, dve spavaće sobe i trpezarije, i "prohodnog zelenog krova od još 18,32 m2".

Mihalić takođe poseduje garažno mesto od 21,42 m2 u istoj zgradi. Sanja Mihalić poseduje i stan u još jednom prilično luksuznom kompleksu - Bundek centru, odmah pored zagrebačkog Bundeka. Stan ima 67,46 kvadratnih metara i ostavu u podrumu od 4,18 m2. Pored toga, Mihalić ima dva parking mesta u garaži ispod zgrade.

Ona je suvlasnica kuće i dvorišta od 112 m2 u Baškoj Vodi u odnosu 50:50. U poslovnoj zgradi u Pavlinskoj ulici u Varaždinu poseduje četiri sobe, nekoliko hodnika, kuhinju i trpezariju, kupatilo, toalet i tri ostave. Ukupna površina je 174 m2.

Poseduje pravo građenja u Knegincu sa udelom etažne svojine na zgradi, koja se sastoji od poslovnog prostora površine 17 kvadratnih metara. Takođe poseduje zemljište, uključujući oranice, voćnjake, livade... Kompanija Burjen takođe ima oranice i livadu, čije je vlasništvo preneto sa kompanije na kompaniju Mihalić, pošto je otišla u stečaj.