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Član upravnog odbora i direktor proizvodnje “Mercedes-Benca” Mihael Šibe izjavio je da je moguće zatvaranje fabrika ovog proizvođača automobila u Nemačkoj i preseljenje proizvodnih pogona u inostranstvo zbog visokih troškova rada.

"Moraćemo da preselimo još više poslova u inostranstvo. U najgorem slučaju, to bi moglo da dovede do zatvaranja fabrika u Nemačkoj", rekao je Šibe u intervjuu listu Handelsblat, prenosi Capital.

On je dodao da uprava nastoji da izbegne ovaj scenario i sačuva radna mesta i fabrike u Nemačkoj, ali je naglasio da je potrebno da se optimizuju troškovi rada da bi se to ostvarilo.

Govoreći o predstojećim razgovorima o promenama kolektivnog ugovora, Šibe je ukazao na potrebu da se radna nedelja u fabrikama u Nemačkoj poveća sa 35 na 40 sati.

“Takođe, potrebno je da razgovaramo o tome da li možemo da nastavimo da isplaćujemo posebne naknade predviđene kolektivnim ugovorom”, dodao je on.

Šibe je rekao da je proširenje fabrike Mercedes-Benca u Mađarskoj omogućilo kompaniji da smanji troškove proizvodnje za 70 odsto.

On je naveo da u pogonu u Kečkemetu zaposleni rade duže i da je učestalost bolovanja kod njih znatno niža nego kod nemačkih kolega.