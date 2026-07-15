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Nova Mercedes-Maybach S-Klasa doživela je najobimnije unapređenje u svojoj istoriji, podižući pojam luksuza na još ekskluzivniji nivo

Brojni detalji – od vrhunski obrađenih površina do digitalnog korisničkog iskustva – pažljivo su unapređeni kako bi stvorili atmosferu besprekornog mira, udobnosti i sofisticiranosti

Operativni sistem MB.OS po prvi put je integrisan u jedan Mercedes-Maybach model, u kombinaciji sa četvrtom generacijom MBUX sistema, posebno dizajniranom u prepoznatljivom Mercedes-Maybach vizuelnom identitetu

Novi elektrifikovani šestocilindarski i osmocilindarski motori razvijeni su da pruže izuzetno uglađene performanse, uz veću efikasnost i vrhunsku udobnost u vožnji

Još upečatljiviji dizajn eksterijera, unapređeni svetlosni potpisi, kao i proširene mogućnosti personalizacije kroz programe MANUFAKTUR i Made to Measure dodatno naglašavaju diskretnu ekskluzivnost modela Štutgart. Nova Mercedes-Maybach S-Klasa dolazi sa jasnom ambicijom – da iznova definiše pojam luksuzne limuzine. Njena transformacija ogleda se kako u tehnološkim inovacijama, tako i u emotivnom doživljaju putovanja. Osmišljena je kao prostor apsolutnog mira, vrhunske izrade i tehnološke sofisticiranosti. Po prvi put u jednom Mercedes-Maybach modelu primenjen je operativni sistem Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), koji donosi intuitivno, elegantno i inteligentno digitalno iskustvo.

Godine 2026. Mercedes-Benz obeležava 140 godina od pronalaska automobila. Kroz svaku epohu, Mercedes-Benz stvarao je automobile koji su postali ikone svog vremena. Svaki Mercedes-Benz simbol je pionirskog duha, izvrsnosti i osećaja pripadnosti, sa porukom: „Dobro došli kući.“ Već 105 godina Mercedes-Maybach ovu filozofiju podiže na viši nivo, oblikujući viziju budućnosti luksuza. Spajajući najsavremeniju tehnologiju i inženjersko savršenstvo kompanije Mercedes-Benz sa ekskluzivnošću i elegancijom brenda Maybach, nastaje jedinstveno iskustvo koje postavlja nove standarde u svetu luksuzne mobilnosti.

Foto: Mercedes Benz

„Nova Mercedes-Maybach S-Klasa za mene predstavlja jasnu potvrdu svega što naš brend danas simbolizuje – izuzetnu udobnost, beskompromisnu posvećenost svakom detalju i savremeno shvatanje ekskluzivnosti. Time nova Mercedes-Maybach S-Klasa još jednom potvrđuje svoju vodeću poziciju u segmentu najluksuznijih automobila.“ Markus Bauer, rukovodilac brenda Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz AG

10 ključnih karakteristika nove Mercedes-Maybach S-Klase Upečatljiviji izraz prestiža: Nova, još izražajnija interpretacija prepoznatljive Maybach maske hladnjaka, koja je sada 20 odsto veća i dostupna sa osvetljenim okvirom, dodatno naglašava njen dominantan karakter. Na odabranim tržištima, Maybach amblem na C-stubu, kao i – opciono – uspravna Mercedes-Benz zvezda na poklopcu motora, diskretno su osvetljeni. Svaki detalj osmišljen je da odiše tihim autoritetom i sofisticiranošću, bez potrebe za naglašenim isticanjem.

Posvećenost detaljima koja se prepoznaje na prvi pogled: Po prvi put, natpis Maybach diskretno je osvetljen unutar okvira maske hladnjaka. Prednja svetla sa prepoznatljivim motivom dvostruke zvezde dodatno su naglašena detaljima u nijansi ružičastog zlata. Sve kovane felne u srebrnoj završnoj obradi sada donose detalj koji predstavlja pravo malo inženjersko dostignuće – Mercedes-Benz zvezda uvek ostaje u uspravnom položaju zahvaljujući sofisticiranom mehanizmu sa kugličnim ležajevima, stvarajući utisak potpune mirnoće čak i dok je vozilo u pokretu. Enterijer koji odiše atmosferom ekskluzivnog salona: Redizajnirana unutrašnjost spaja vrhunsku izradu sa savremenom elegancijom MBUX Superscreen sistema, upotpunjenog jedinstvenim Mercedes-Maybach ambijentalnim prikazom. Novi dekorativni elementi od drveta otvorenih pora, uključujući pažljivo odabrani hrast sa izraženom teksturom, skladno se kombinuju sa diskretnim ambijentalnim osvetljenjem, plemenitim materijalima i elegantnim digitalnim površinama. Rezultat je osećaj potpune opuštenosti i privatnosti – prepoznatljivi Mercedes-Maybach efekat, interpretiran na potpuno nov način.

Novo viđenje savremenog luksuza: Po prvi put, Mercedes-Maybach S-Klasa dostupna je sa enterijerom bez upotrebe kože, uključujući novi visokokvalitetni tekstil Mirville, oplemenjen cevastim obrubima u beloj boji i ekskluzivnim prošivenim dijamantskim motivom. MANUFAKTUR Made to Measure – personalizacija bez granica: Gotovo neograničene mogućnosti izbora kože, ukrasnih šavova, veza i jedinstvenih završnih obrada omogućavaju da se svaka Mercedes-Maybach S-Klasa kreira kao potpuno individualno umetničko delo, prilagođeno željama svog vlasnika.

Oaza apsolutnog mira: Nova Mercedes-Maybach S-Klasa pruža još sofisticiranije iskustvo vožnje, u kojem se na jedinstven način spajaju spokoj, efikasnost i lakoća isporuke snage. Automatska komfort vrata, Executive zadnja sedišta, namenski rashladni odeljak, kao i srebrom presvučene čaše za šampanjac kompanije Robbe & Berking, dodatno naglašavaju osećaj pažljivo osmišljenog luksuza. Simfonija snage i elegancije: Novi elektrifikovani šestocilindarski i osmocilindarski motori pružaju impresivne performanse uz izuzetnu uglađenost rada. Blaga hibridna tehnologija doprinosi trenutnom odzivu i efikasnom povratu energije pri kočenju. Na odabranim tržištima i dalje je dostupan legendarni V12 motor – bezvremenski simbol prefinjene snage.

Nova dimenzija inteligencije uz MB.OS: Najnovija generacija MBUX sistema po prvi put stiže u Mercedes-Maybach, sa ekskluzivnim grafičkim prikazima karakterističnim za ovaj brend, unapređenim Zero Layer interfejsom i MBUX virtuelnim asistentom zasnovanim na generativnoj veštačkoj inteligenciji. Redovna bežična (over-the-air) ažuriranja omogućavaju da digitalno iskustvo i funkcionalnosti vozila neprestano napreduju. Prediktivna bezbednost i intuitivna podrška vozaču: Napredni senzorski sistem, u kombinaciji sa novom računarskom arhitekturom visokih performansi, omogućava najnoviju generaciju sistema za asistenciju u vožnji i parkiranju. MB.DRIVE ASSIST PRO pruža podršku tokom celokupnog putovanja, omogućavajući bezbrižnu i sigurnu vožnju čak i u zahtevnim gradskim uslovima.

Još više mogućnosti za izražavanje individualnog stila: Nova metalik nijansa Nautic Blue pridružuje se ekskluzivnoj Night Series paleti boja eksterijera, dok novi dizajn aluminijumskih točkova dodatno proširuje mogućnosti personalizacije i naglašava jedinstveni karakter svakog vozila.

Foto: Mercedes Benz

Mercedes-Maybach S 680 | kombinovana potrošnja goriva: 11.7-11.0 l/100 km | kombinovana CO₂ emisija: 267-251 g/km | CO₂ class: G

Mercedes-Maybach S 580 | kombinovana potrošnja goriva: 11.5-10.8 l/100 km | kombinovana CO₂ emisija: 263-247 g/km | CO₂ class: G6 Mercedes-Maybach S 580 e sa EQ Hybrid Tehnologijom | kombinovana potrošnja električne energije (ponderisana) : 18.2-17.5 kWh/100 km plus 3.2-2.9 l/100 km goriva | kombinovana potrošnja goriva sa ispražnjenom baterijom: |: 8.8-8.3 l/100 km | kombinovana CO₂ emisija, ponderisana: 73-65 g/km | kombinovana CO₂ emisija ponderisana klasa B | CO₂ klasa sa ispražnjenom baterijom: G6 Jedinstven kao njegov vlasnik: Gotovo svaki Mercedes-Maybach kreiran je uz MANUFAKTUR

MANUFAKTUR predstavlja svet personalizacije u kojem se vrhunsko zanatstvo susreće sa gotovo neograničenom kreativnom slobodom. Bogata ponuda obuhvata ekskluzivne završne boje karoserije, pažljivo odabrane materijale u enterijeru i ručno izrađene detalje najvišeg kvaliteta. Gotovo svaka Mercedes-Maybach S-Klasa napušta MANUFAKTUR radionicu sa elementima personalizacije, a u proseku čak tri individualno odabrana detalja oblikuju njen jedinstveni karakter. Paleta od 150 nijansi – simfonija od više od 400 boja

Za Mercedes-Maybach S-Klasu dostupno je više od 150 boja eksterijera i preko 400 nijansi enterijera, koje predstavljaju osnovu za gotovo neograničene mogućnosti personalizacije. Ovoj impresivnoj paleti pridružuju se dve nove MANUFAKTUR završne boje. Jedna od njih je crna sa svetlucavim efektom, čiji završni sloj sa staklenim česticama reflektuje svetlost poput zvezdanog neba, dok druga, verde silver magno, donosi sofisticiranu satensku nijansu koja odiše diskretnim autoritetom. Za kupce koji žele dodatnu dozu ekskluzivnosti, dostupni su i 21-inčni MANUFAKTUR kovani višekraki točkovi sa elegantnim detaljima u zlatnoj boji, koji dodatno naglašavaju prefinjenu eleganciju Mercedes-Maybach S-Klase.

Unutrašnjost je obogaćena sa četiri nove MANUFAKTUR kombinacije boja – tobacco/crna, carmine red/crna, lake green/crna i corn yellow/crna. Svaka od njih upotpunjena je prepoznatljivim Mercedes-Maybach grafičkim motivom, u kojem isprepleteni krugovi formiraju kultni Maybach trougao, stvarajući ambijent jedinstvene izrade, ekskluzivnosti i bezvremenske elegancije. Nova legenda nastaje u Mercedes-Benz fabrici u Zindelfingenu

U aprilu 2026. godine nova Mercedes-Maybach S-Klasa ulazi u serijsku proizvodnju u istorijskoj fabrici Mercedes-Benz u Zindelfingenu. Osnovana 1915. godine, ova fabrika predstavlja jedno od najznačajnijih i najdugovečnijih proizvodnih postrojenja kompanije Mercedes-Benz Group AG, sa tradicijom dugom više od jednog veka. Novi vodeći model nastaje u Factory 56, proizvodnom pogonu koji se ubraja među tehnološki najnaprednije fabrike automobila na svetu. U njemu se fleksibilnost proizvodnje, digitalna inteligencija i vrhunska efikasnost spajaju u jedinstven proizvodni koncept koji je još od otvaranja 2020. godine postavio nove standarde u automobilskoj industriji. Svako vozilo rezultat je savremene proizvodne filozofije koja objedinjuje vrhunsku tehnologiju, preciznost i beskompromisan kvalitet.

U Centru izvrsnosti u Zindelfingenu kupci imaju priliku da svoju Mercedes-Maybach S-Klasu oblikuju u skladu sa sopstvenom vizijom savršenstva. Svaki pojedinačno odabrani element potom oživljava u MANUFAKTUR radionici, gde vrhunsko zanatstvo i pažnja posvećena svakom detalju dolaze do punog izražaja. U okviru susednog MANUFAKTUR Studija, kupci mogu da prate kako njihova jedinstveno personalizovana Mercedes-Maybach S-Klasa nastaje korak po korak. U fabrici u Zindelfingenu tradicionalno zanatstvo, beskompromisna posvećenost detaljima i najsavremenije proizvodne tehnologije udružuju se kako bi ostvarili ono što predstavlja suštinu brenda Mercedes-Maybach – stvaranje jedinstvenih automobila izrađenih po meri svojih vlasnika.





Jubilarna godina Mercedes-Benza: „140 godina inovacija“ Od trenutka kada je Carl Benz pre 140 godina prijavio patent za prvi automobil, a Gottlieb Daimler ubrzo potom konstruisao svoju motorizovanu kočiju, Mercedes-Benz je posvećen neprekidnim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu.Ova ambicija pokretala je svaku novu ideju – od prvog automobila na svetu iz 1886. godine do današnjih inteligentnih i bezbednih električnih vozila, poput potpuno novog Mercedes-Benz GLC i nagrađivanog novog Mercedes-Benz CLA. Sa modelom Mercedes-Benz S-Class, kompanija nastavlja najveći program lansiranja novih proizvoda u svojoj istoriji. Vođen strašću prema performansama i pionirskom duhu, uz beskompromisnu posvećenost vrhunskom kvalitetu i korisničkom iskustvu, Mercedes-Benz već decenijama oblikuje budućnost mobilnosti. Rezultat nadilazi čisto inženjersko dostignuće – stvara jedinstveni osećaj koji prožima sve što brend radi: Dobrodošli kući.

Mercedes-Benz obeležava 140 godina inovacija jedinstvenim globalnim putovanjem: tri nove Mercedes-Benz S-Class limuzine kreću na transkontinentalnu vožnju koja će obuhvatiti 140 lokacija širom sveta. Svaka od tih destinacija simbolično predstavlja tehnološko nasleđe brenda, njegov pionirski duh, bogatu tradiciju i snažno globalno prisustvo.Tokom ovog putovanja, kupci, ljubitelji brenda i zaposleni imaće priliku da se pridruže proslavi – kroz jedinstvenu avanturu koja će trajati sve do oktobra. Pratite putovanje „140 Years. 140 Places“ kroz šest kontinenata i budite deo priče koja slavi više od jednog veka i četiri decenije inovacija, strasti i vrhunskog inženjeringa putem naših linkova:“140 years of innovation | Mercedes-Benz Media” I kroz specijale preko Mercedes-Benz Community.