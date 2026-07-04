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Najveći nemački industrijski sindikat IG Metal je saopštio da je u protestima učestvovalo više od 33.000 radnika u pogonima u Zindelfingenu, Štutgartu, Raštatu, Kupenhajmu, Bremenu, Berlinu, Hamburgu i Germershajmu, dok kompanija navodi da je broj učesnika bio približno upola manji, prenosi Špigel.

Smenjenje troškova

Povod za proteste su planovi uprave da dodatno smanji troškove zbog krize u automobilskoj industriji.

U pismu poslatom zaposlenima pre oko nedelju dana, upravni odbor proizvođača automobila ih je obavestio da "moraju da nastave intenzivno da rade na smanjenju troškova" kako bi ostali konkurentni u pogledu cena proizvoda.

"Uprkos svim našim naporima, situacija u Nemačkoj je danas dramatična", navodi se u pismu.

Približno 90.000 od oko 108.000 zaposlenih u Nemačkoj neće primiti očekivanu vanrednu isplatu u julu, a ova isplata će biti odložena do sledeće godine, navela je kompanija.

Među merama su i pregovori o produženju radnog vremena bez povećanja zarada.

Predstavnici sindikata optužili su upravu da pokušava da ukine stečena radnička prava i poručili da će uslediti novi protesti ukoliko kompanija ne odustane od planiranih mera.

Sindikalna liderka Kristijane Bener poručila je na skupu u Dizeldorfu da ključ snažne automobilske industrije "leži u investicijama u proizvode, lokacije i zaposlene".

IG Metal je najavio da će akcije biti nastavljene tokom leta i jeseni, uključujući proteste i u drugim nemačkim kompanijama za proizvodnju automobila.

Kurir Biznis/B92

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