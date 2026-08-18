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Predmet prodaje su rashodovana teretna i putnička vozila, na prodaju isključivo kao grupe vozila.

Raspored održavanja licitacija:

  • 1. septembar: Subotica
  • 2. i 3. septembar: Beograd (na više lokacija u gradu, za grupe vozila u beogradskim radnim jedinicama)
  • 8. septembar: Novi Sad
  • 15. septembar: Šabac
  • 17. septembar: Sremska Mitrovica
  • 22. septembar: Požarevac
  • 25. septembar: Užice
  • 30. septembar: Kragujevac
  • 2. oktobar: Kraljevo
  • 6. oktobar: Niš

Dodatne informacije

Vozila predviđena za prodaju u 14 grupa nalaze se na više lokacija na teritoriji Republike Srbije.

Informacije o proceduri sprovođenja licitacija, katalog i lokacije vozila, termini razgledanja i druge neophodne informacije, dostupni su na zvaničnoj internet stranici Pošte Srbije, na linku Prodaja rashodovanih vozila - Pošta Srbije d.o.o.

Biznis Kurir

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