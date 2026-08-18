Pošta Srbije organizuje javnu prodaju 14 grupa rashodovanih vozila putem javnih licitacija koje će se od 1. septembra do 6. oktobra održati u radnim jedinicama širom zemlje.
InfoBiz
Javna licitacija Pošte Srbije: Na prodaju 14 grupa rashodovanih vozila širom zemlje
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Predmet prodaje su rashodovana teretna i putnička vozila, na prodaju isključivo kao grupe vozila.
Raspored održavanja licitacija:
- 1. septembar: Subotica
- 2. i 3. septembar: Beograd (na više lokacija u gradu, za grupe vozila u beogradskim radnim jedinicama)
- 8. septembar: Novi Sad
- 15. septembar: Šabac
- 17. septembar: Sremska Mitrovica
- 22. septembar: Požarevac
- 25. septembar: Užice
- 30. septembar: Kragujevac
- 2. oktobar: Kraljevo
- 6. oktobar: Niš
Dodatne informacije
Vozila predviđena za prodaju u 14 grupa nalaze se na više lokacija na teritoriji Republike Srbije.
Informacije o proceduri sprovođenja licitacija, katalog i lokacije vozila, termini razgledanja i druge neophodne informacije, dostupni su na zvaničnoj internet stranici Pošte Srbije, na linku Prodaja rashodovanih vozila - Pošta Srbije d.o.o.
Biznis Kurir
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