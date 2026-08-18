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Vlada Srbije do 15. septembra doneće konačnu odluku o visini minimalne zarade za 2027. godinu jer na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nisu usaglašeni stavovi o tom iznosu.

Ministarstvo finansija je u pregovorima predložilo da se sa sadašnjih 550 evra minimalac poveća na 600 evra, a poslodavci su prihvatili taj iznos pod uslovom da se poveća neoporezivi iznos zarada.

Sindikati protiv predloga, poslodavci za

Sindikati, Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i UGS "Nezavisnost" tražili su tokom pregovora da im se saopšti koliki će rast zarada biti u javnom sektoru kako bi odredili za koji iznos će se zalagati kako se ne bi ujednačile plate za različite poslove, ali nisu dobili odgovor.

SSSS i UGS "Nezavisnost" su, takođe tokom pregovora, pitali kada će biti dostignut cilj o minimalnoj zaradi od 650 evra koji je predsednik države Aleksandar Vučić obećao pre dve-tri godine, a u međuvremenu je ministar finansija Siniša Mali rekao da će se "iznos od 650 evra dostići do kraja 2027. godine".

Vučić je danas, obilazeći bolnice koje se grade u Beogradu, na pitanje novinara o visini minimalca za 2027. rekao da "ne možemo da uništavamo poslodavce drastičnim povećanjem minimalca svake godine" i da je predlog (Ministarstva finansija) "dobar za radnike", a da će država pomoći poslodavcima preko poreza i doprinosa. ; Nekoliko poslednjih godina Vučić je i pre početka pregovora saopoštavao kolika će biti minimalna zarade, ne osvrćući se na konstataciju sindikata da su zbog toga pregovori besmisleni.

Koliki je minimalac u Srbiji

Ove godine minimalna neto zarada (bez poreza i doprinosa) u Srbiji iznosi oko 65.000 dinara, odnosno oko 550 evra, što je svrstava među države sa najnižim minimalcem u Evropi.

Srbija je po visini minimalne zarade prema podacima Eurostata na dnu lestvice sa bruto iznosom od 743 evra.

Nižu minimalnu zaradu od Srbije imaju Ukrajina, gde je bruto minimalna zarada 169 evra, Moldavija sa 313 evra, Albanija sa 531 evrom i Bugarska sa 620 evra.

Nižu bruto minimalnu zaradu od Srbije imaju i Turska (621 evro), Severna Makedonija (624 evra) i Crna Gora (670 evra).

Na početku prošle godine Srbija je imala niži minimalac i od Crne Gore i od Turske, ali su ga poslednja tri povećanja podigla iznad ovih zemalja.

Kako je u Evropi

Sve ostale evropske zemlje imaju višu minimalnu zaradu od Srbije. U Letoniji je bruto minimalna zarada 780 evra, u Rumuniji 825 evra, u Mađarskoj 906 evra, u Slovačkoj 915 evra, u Češkoj 923 evra, u Estoniji 946 evra, a na Malti 994 evra.

Hrvatska ima bruto minimalnu zaradu 1.050 evra, u Portugaliji i Grčkoj minimalna zarada iznosi po 1.073 evra, dok je na Kipru 1.088 evra.

U Poljskoj bruto minimalna zarada iznosi 1.119 evra, u Litvaniji 1.153 evra, u Španiji 1.425 evra, u Sloveniji 1.482 evra, dok je u Francuskoj 1.867 evra.

Minimalnu zaradu veću od 2.000 evra imaju Belgija (2.234 evra), Holandija (2.338 evra), Nemačka (2.343 evra), Irska (2.391 evro) i Luksemburg (2.771 evro). ; Među najvišim minimalcima su i te zarade u Danskoj, Italiji, Austriji, Finskoj, Švedskoj, Islandu, Norveškoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji.