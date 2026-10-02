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U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 9. oktobra 2026.

Vlada Srbije je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25 odsto na naftne derivate, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu finansija.

Prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju.

Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta - ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva.

Podsećamo, kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS), do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu.

Novu licencu takođe na mesec dana dobila je i hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) koja joj omogućava nastavak saradnje sa NIS -om. I mađarska naftna kompanija MOL dobila je novo zvanično odobrenje američkog Ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u NIS -u, a nova licenca važi do 30. oktobra 2026. godine.