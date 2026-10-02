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Radnici sa Balkana, pa i iz Srbije, od 1. januara 2027. godine mnogo će teže dolaziti do radne dozvole za rad u Nemačkoj. Naime, Savezna vlada Nemačke usvojila je odluku da od 1. januara 2027. godine prepolovi godišnju kvotu za vize u okviru Pravila za Zapadni Balkan.

Šef Jedinice za istraživanja i analitiku u NALED-u Mihailo Gajić rekao je da će smanjenje kvote otežati odlazak radnika iz Srbije, ali da nije poznato koliko će tačno manje dozvola biti dostupno našim građanima.

Manje kvota za ceo region

"Ne znamo tačno kolike će se brojke odnositi na Srbiju, zato što je kvota za svih šest ekonomija našeg regiona. Iako nezvanično postoje neke kvote po zemljama, one nisu javno objavljene. Ne možemo da kažemo koliko će biti manje potencijalnih dozvola za građane Srbije", rekao je Gajić za RTS.

Objasnio je da je Pravilo za Zapadni Balkan bilo jedan od najjednostavnijih načina za zapošljavanje u Nemačkoj, jer kandidat nije morao da prolazi kroz dugotrajno priznavanje kvalifikacija.

"Bilo je dovoljno da se dobije ponuda za posao od poslodavca, bez prolaska kroz prilično dugotrajnu i sporu proceduru nostrifikacije diploma ili reevaluacije obrazovanja. To jeste bio najlakši način da ljudi relativno brzo dođu da rade u Nemačku, ali i dalje ostaju drugi programi zapošljavanja kvalifikovane radne snage, što je za Srbiju naročito važno kada govorimo o zdravstvenim radnicima", rekao je Gajić.

Dopisnik RTS-a iz Nemačke Nenad Radičević rekao je da je smanjenje kvote bilo predviđeno koalicionim sporazumom demohrišćana i socijaldemokrata i da je trebalo da bude primenjeno još početkom ove godine, ali da se od toga odustalo zbog pritiska građevinske industrije.

Preseljenje na osnovu posla

Objasnio je da sistem funkcioniše tako što se prvo dobije posao, pa onda iako lice nema kvalifikacije može da dobije vizu za preseljenje u Nemačku, ali na osnovu tog posla.

"Ne bi me čudilo da se to dogodi i sada. Sve analize su pokazale da 98 odsto ljudi koji dođu preko tih viza, nastavlja da radi, praktično niko ne završi na socijalnoj pomoći, na grbači države. Naprotiv, praktično svi doprinose kroz poreze i doprinose", rekao je Radičević.

Ukazao je da bi smanjenje broja radnika moglo da bude problem za nemačku privredu.

Radičević je rekao da su nemačke građevinske kompanije oštro reagovale na najavljeno smanjenje kvote jer strahuju da bi nedostatak radnika mogao dodatno da uspori infrastrukturne projekte.

"Smatraju da će to ugroziti mnoge infrastrukturne projekte. Jedan od razloga za sporu izgradnju infrastrukture jeste i manjak radne snage, koji traje već bar dve decenije. Građevinski radnici su Nemačkoj i te kako potrebni uprkos tome što je nezaposlenost porasla", naglasio je Radičević.