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Mesečni Euribor porastao je sa oko 2,1 odsto početkom godine na gotovo tri odsto do 22. septembra, uz posebno snažan rast tokom septembra. Od januara, tromesečni i šestomesečni Euribor porasli su za po 30 odsto. Kao jedan od ključnih razloga stručnjaci navode rast cena energenata, pre svega nafte. Postavlja se pitanje hoće li to, i kako, uticati na rast kamata na stambene kredite.

Profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije ocenjuje da je aktuelni rast Euribora posledica energetskog šoka i očekivanja da bi centralne banke mogle da zadrže ili povećaju kamatne stope.

Grubišić objašnjava da trenutna situacija podseća na period iz 2022. i 2023. godine, kada je nagli rast cena energenata snažno uticao na inflaciju.

- Radi se o klasičnom energetskom šoku koji smo imali poslednji put 2022. i 2023. godine. Cena nafte se stabilno održava iznad 100 dolara po barelu i neizvesno je kada će se spustiti na prirodni nivo između 60 i 70 - navodi Grubišić.

On dodaje da rast cena energenata proizvodi inflatorne pritiske i povećava inflaciona očekivanja, zbog čega centralne banke moraju da vode računa o kamatnim stopama.

- Centralne banke moraju da podignu kamatne stope, jer im je prvi mandat da zadrže inflaciju u ciljanom koridoru. To je uradila i Evropska centralna banka i onda posledično Euribor reaguje i na podizanje kamata i na očekivanja eventualnog daljeg povećanja, u najavi je još jedno do kraja godine - objašnjava profesor.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

On kaže da korisnici kredita sada ne treba da brinu.

- Ovaj porast je već ukalkulisan u ono što zovemo zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, takozvanu krovnu kamatu - kaže on.

Prema njegovim rečima, zakonsko ograničenje sprečava da zbirna kamatna stopa nastavi da raste bez ograničenja, čak i ukoliko Euribor u određenom periodu nastavi da raste.

- Čak i da se desi da Euribor dalje raste, njihova zbirna kamatna stopa ne može da poraste, jer je to, ipak, zaštićeno i zakonom - ističe Grubišić.

Ko će najviše osetiti rast Euribora?

- U odnosu na period kada je Euribor bio oko 2,1 odsto, korisnici su određeni rast već osetili, u zavisnosti od toga da li imaju tromesečni ili šestomesečni Euribor i kada im dospevaju promene kamatne stope - navodi Grubišić.

Kod kredita vezanih za šestomesečni Euribor promene se, kako on objašnjava, odražavaju dva puta godišnje, dok se kod tromesečnog obračun usklađuje četiri puta godišnje.

- Nekog porasta je već bilo i oni su to već i osetili, jer ovo traje od marta. Možda će blago još doći do neke korekcije, ali približava se ipak tom svom plafoniranju, jer je dalje povećanje omeđeno zaštitom po Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga - kaže profesor.

Da li sada treba refinansirati kredit?

Postavlja se pitanje da li je pitanje da li je sada trenutak za prelazak na fiksnu kamatnu stopu s obzirom na porast Euribora.

- Ne bih gledao tu odluku prema događajima koji se povremeno dešavaju - rekao je on i dodao da kod stambenih kredita govorimo o periodima od 20 ili 25 godina i da je teško praviti precizne projekcije za tako dug period.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako kažeGrubišić, ni izbor fiksne kamatne stope sam po sebi ne mora biti loš, ali ne savetuje građanima da sada naglo ulaze u refinansiranje samo zbog trenutnog rasta Euribora.

- Ne bih sada jurio refinansiranje. Takve "krivine" vas obično više koštaju - upozorava Grubišić.

Prognoziranje kretanja Euribora za narednu godinu, prema njegovim rečima, veoma je teško, ali ne očekuje nova velika povećanja referentnih stopa Evropske centralne banke.

- Ne bi trebalo dalje da bude podizanja Evropske centralne banke. Referentna kamatna stopa je već otišla na oko 2,5 i blizu tri odsto, što je neki dugoročni prosek. Mislim da daljeg podizanja od Evropske centralne banke neće biti, a onda ni Euribor nema razloga da reaguje na ta očekivanja - rekao je on.

Kada je reč o mehanizmima kojima NBS može da zaštiti građane od naglih promena kamata, Grubišić izdvaja Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga i ograničenje maksimalne kamatne stope.