Slušaj vest

Trenutno se euribor nalazi na najvišoj tački od početka 2026. godine usled sve skupljih energenata čije cene je sve teže prognozirati, objašnjavaju stručnjaci.

Euribor je kamata po kojoj banke međusobno pozajmljuju novac i osnovni je deo formule svih kredita komercijalnih banaka, pa se postavlja pitanje koliko će ovaj skok uticati na rast rata za kredite, pre svega stambenih, koji su indeksirani u evrima.

Faza otplate kredita

Kako je za Biznis Kurir objasnio prof. Ismail Musabegović, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, sve zavisi da li imate fiksnu ili varijabilnu kamatu.

- Ako imate fiksnu kamatu, onda ovo ništa ne utiče na vas, ali ako imate varijabilnu, onda će euribor uticati na skok rate kredita. Koliko će rata skočiti, zavisi od nekoliko faktora - u kojoj ste fazi otplate kredita, da li ste na početku, na sredini ili pri kraju. Što je glavnica niža, to su i rate niže - rekao je on.

Foto: Nemanja Nikolić

Na našu molbu da plastično objasni kako to izgleda, profesor Musabegović je slikovito objasnio na primeru kredita od 100.000 evra, koji je uzet na 25 godina s varijabilnom kamatom i ratom od oko 590 evra.

- Sa ovim skokom euribora, to je oko 40 (plus/minus pet) evra veća rata, tj. rata će skočiti na 630 do 635 evra. Građanin koji ima ovakav kredit treba da proveri u ugovoru da li je usklađivanje rate s promenljivom kamatom tromesečno ili šestomesečno. Takođe, treba proveriti kad je datum usklađivanja i, u zavisnosti od toga, neki će odmah imati promenu rate, a neki će sačekati tri do šest meseci - ističe prof. Musabegović.

Šta je euribor Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa po kojoj vodeće evropske banke pozajmljuju novac jedna drugoj na međubankarskom tržištu. Iako se njegova vrednost objavljuje svakodnevno, najčešće se koriste tromesečne i šestomesečne vrednosti. Euribor izračunava Evropski institut za tržišta novca na osnovu kamatnih stopa koje svakodnevno traži od svake banke u zoni evra.

Prema zvaničnim podacima od početka 2026. godine, tromesečni euribor je porastao sa 2,029% na 2,647%, dok je šestomesečni uvećan sa 2,10% na 2,97%.

Foto: Erman Gunes/Shutterstock

On naglašava da NBS ima mehanizme da zaštiti građane od drastičnog skoka rate za kredite i da to već čini limitiranjem kamate na pet odsto.

Objave na Iksu

Da li će euribor nastaviti da raste, u velikoj meri zavisi od cena nafte, potvrđuje i ekonomista Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica. On ističe da je svet ušao u novo doba kad su u pitanju cene energenata i takva su pitanja sve nepredvidljivija i nedostupnija široj javnosti.

- Svaka moguća projekcija je prilično teška zato što smo ušli u neko moderno doba kad se objavama na Iksu podižu i spuštaju cene energenata, kao i aranžmani koji su daleko od očiju javnosti, a koji menjaju te cene, i to je ono što dominantno utiče na cenu novca. Ono što je tu bitno za običnog čoveka da razume, za nekoga ko ima stambeni kredit vezan za euribor, jeste da nikome nije u interesu da taj euribor ode u neizdržive iznose. To je fina granica između visoke cene zaduživanja i kolapsa celog sistema, što nikome ne donosi ništa dobro - ističe Uzelac.