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Rast troškova života poslednjih godina posebno osećaju domaćinstva koja zavise od samo jedne plate. Kada se od mesečnih primanja plate kirija, računi i ostali fiksni troškovi, za hranu, odeću, higijenske potrepštine i sve neplanirane izdatke može ostati iznos koji je veoma teško rasporediti do sledeće plate.

Upravo sa takvom situacijom suočila se jedna samohrana majka koja je na Redditu zatražila savet kako da sa platom od 950 evra izdrži ceo mesec. Nakon što plati kiriju i ostale troškove, njoj i detetu, kako tvrdi, ostane između 350 i 450 evra za sve ostalo.

Objavu je naslovila "Preživljavanje sa 10 evra dnevno“, a zanimalo ju je da li je za taj iznos moguće obezbediti doručak, ručak i večeru za dve osobe.

"Nemam ništa svoje“

"U današnje vreme, da li biste rekli da je moguće da žena i dete prežive sa 10 evra dnevno? Govorimo o doručku, ručku i večeri, s tim da nemam ništa svoje. Imate li neke savete kako bi to bilo moguće? Gledam kako najbolje da izguram sa svojom platom od 950 evra kroz ceo mesec i volela bih da mi nešto ostane sa strane, pa makar i 10 evra. Kada platim kiriju i sve ostalo, ostane mi oko 350 do 450 evra za hranu, odeću i sve ostale potrepštine. Da li je uopšte moguće preživeti 30 dana sa tim novcem?“, napisala je.

Priznala je da je situacija već ozbiljno iscrpljuje i da je počela da se pita da li radi nešto pogrešno.

"Ne znam, više sam umorna. Još je nedelju dana do plate, a ja nemam ništa. Imam osećaj kao da loše raspolažem novcem, ali stvarno ne kupujem nikakve gluposti, samo ono najosnovnije za sebe i dete. Na najosnovnije namirnice, kad god odem u prodavnicu, potrošim najmanje 35 evra. Imam osećaj da to stvarno nije normalno“, dodala je.

Njena objava privukla je brojne komentare, a jedan korisnik ponudio joj je čitav niz predloga, od prodaje stvari koje više ne koristi do dodatnog posla i traženja pomoći.

"Prodajte ono što imate“

"Evo nekoliko saveta. Otvorite Vinted i prodajte ono što imate viška, a od tog novca kupujte odeću za sebe i dete. Priključite se grupama "Sharing is caring“ na Facebooku i nadopunite ono što vam nedostaje ili preprodajte ono što drugi poklanjaju. Ako imate vremena, vikendom vozite Uber, čistite stanove, stepeništa, kazina i slično“, napisao je.

Isti korisnik savetovao joj je da prilikom pripreme hrane maksimalno iskorišćava namirnice.

"Što se tiče ishrane, držite se supa i variva. Naučite da iskoristite sve sastojke. Stari hleb pretvorite u složenac tako što ćete dodati jaja, sir i šunku pa ga zapeći, pohujte hleb, ubacite ga u ćufte, koristite za punjenje piletine i slično. Kosti pretvorite u supu, povrće u temeljac i tako dalje. Javite se za pomoć u grupe za mame i lokalna udruženja. Verujem da tako možete da dođete do higijenskih potrepština, odeće, opreme za dete, ali i novca ili pomoći oko kirije“, nastavio je.

"Ako ste otvoreni za tako nešto, pronađite mamu u sličnoj situaciji i uselite se zajedno. Delite kiriju, a pomažite jedna drugoj oko čuvanja dece i slično. Pogledajte i aplikaciju Crumbs, preko koje možete pronaći hranu pred istekom roka 50 odsto jeftinije“, zaključio je.

Drugi korisnik predložio je namirnicu od koje bi, prema njegovoj računici, moglo da se pripremi nekoliko ručkova.

"Evo još jedne odlične ideje. U Metrou je veliko pakovanje plodova mora oko osam evra. Stavite ga u zamrzivač i to je sa testeninom oko četiri ručka za dve osobe, a ukusno je, zdravo i brzo gotovo“, napisao je.

Neki su, međutim, smatrali da je problem pre svega u visini njenih primanja.

"Plata od 950 evra je preživljavanje za svakoga. To je stvarno teško izgurati“, glasio je jedan komentar.

Jedna osoba predložila joj je da nekoliko dana unapred planira jelovnik.

"Probajte da isplanirate obroke unapred. Na primer, pasulj može da se jede dva dana, zatim punjene paprike, variva i slično. Teško je sa toliko novca sve to pokriti. Možda neki dodatni posao vikendom?“, glasio je jedan komentar, na koji je drugi korisnik odgovorio da autorka verovatno već zna kako štedljivo da kuva.

"Preživljava sa crkavicom“

"Mislim da žena to zna. Verujem da zna da kuva jer već neko vreme preživljava sa tom crkavicom. Žena traži pravi savet. Pitanje je da li može da radi vikendom“, odgovorio je.

Među komentarima se pojavio i čovek koji joj je direktno ponudio finansijsku pomoć.

"Pošalji mi IBAN i detalje u privatnoj poruci. Poslaću ti ja 50 evra“, napisao je.

Drugi su je podsticali da se obrati humanitarnim organizacijama.

"Probaj da kontaktiraš lokalnu crkvu. Znam da sam razvozio pakete za porodice slabijeg imovinskog statusa dok sam živeo u Hrvatskoj. Kontaktiraj i udruženja poput Malog Zmaja i vidi da li ispunjavaš uslove da ti pronađu sponzora za dete za užinu, školski pribor i slično“, savetovao joj je jedan korisnik.

Još jedna osoba posebno ju je podstakla da se obrati udruženju Mali Zmaj.

"Samo da kažem da se stvarno javiš Malom Zmaju. Anonimno je i pomoći će ti. Niko neće znati osim tebe i njih, a pomoć ćeš dobiti. Ako ništa drugo, nećeš plaćati vrtić za dete jer će ga neko drugi platiti. Samo hrabro dalje i javi se i nekim udruženjima koja imaju besplatnu psihoterapiju jer je teško biti sam. Srećno dalje!“, napisala je.

"Uvek nekome gori za konobara“

Jedan korisnik joj je rekao da počne da radi kao konobar na svadbama, proslavama i drugim događajima.

"Gledaj da pronađeš ekipu koja vikendom radi svadbe i događaje kao što su krštenja, ispraćaji i ketering. Svadbe su ti oko 120 do 150 evra, otprilike 12 sati, nažalost. Događaji su kraći i manje plaćeni, ali novac je svejedno dobar i ne umoriš se. Juče sam radio na jednom događaju, točio piće na malom šanku od 18 do 23 sata i dobio 100 evra“, napisao je.

Savetovao joj je da sama kontaktira što više prostora u kojima se održavaju proslave.

"Pogledaj gde imaju sale za svadbe i prostore za proslave. Sve ih pozovi, ali baš sve, i ostavi svoj kontakt. Uvek nekome gori za konobara. Kada se malo uključiš u te ekipe, zvaće te sami“, nastavio je.

"Ja inače odradim četiri subote i time gotovo pokrijem kredit za kuću. Tu su i kumovski ručkovi nedeljom i svakakve proslave. Ponekad se zalomi i napojnica. Jedini nedostatak je što se sve to malo uspori zimi. Zimi ima više poslovnih događaja i doček Nove godine, koji je veoma dobro plaćen“, dodao je.

Nema pravo na socijalnu pomoć

U raspravu se ponovo uključila i autorka objave i otkrila dodatne okolnosti zbog kojih se našla u teškoj finansijskoj situaciji. Otac njenog deteta je preminuo, a tvrdi i da zbog svojih primanja ne ostvaruje prava iz sistema socijalne zaštite.

"Otac je preminuo. Nažalost, on nije bio hrvatski državljanin, pa sve ide mnogo sporije za neke stvari na koje imam pravo. Od Hrvatske nemam baš ništa. Prelazim cenzus za nekih 50 evra, tako da nemam nikakva prava iz socijalne zaštite“, napisala je.

Na njen komentar javila se osoba koja je navela da radi u sistemu socijalne zaštite i savetovala joj da se ipak obrati nadležnoj područnoj kancealriji.

"Ja radim u socijali. Obavezno idi u nadležnu područnu kancelariju i objasni situaciju, da kao samohrana majka nemaš dovoljno za pokrivanje troškova hrane. Isplatiće ti, ako ništa drugo, jednokratnu naknadu u vrednosti od 500 evra, a uvećana ide do 1.300 evra. Javi se u privatnu poruku za više informacija“, napisala je.