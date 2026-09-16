Slušaj vest

Uprkos globalnim krizama i visokoj inflaciji, životni standard građana Srbije je očuvan, a udeo zarade koji odlazi na hranu značajno je smanjen, izjavio je Siniša Mali.

"Pre samo 5 godina, 44 odsto prosečne zarade u Srbiji odlazilo je na kupovinu hrane. Desio se rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku, visoka inflacija, ali zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici, danas samo 35 odsto prosečne zarade odlazi na kupovinu hrane", navodi Siniša Mali i dodaje: