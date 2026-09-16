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Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) potpisao je danas sporazume o saradnji sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova i laboratorija, koje će pružati usluge sa popustima od 10 do 30 odsto na sve usluge tih ustanova penzionerima uz penzionersku karticu.

Direktor PIO fonda Relja Ognjenović sporazume je potpisao sa Domom zdravlja Vizim u Beogradu i Novom Sadu, Radiološkom dijagnostikom MD Clinic u Beogradu, Specijalnom oftalmološkom bolnicom Eliksir na Zlatiboru, Specijalnom oftalmološkom bolnicom - Beogradski oftalmološki centar u Beogradu, kao i sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku Aqulab na 72 lokacije u Srbiji.

Ognjenović je sporazume potpisao i sa Ordinacijom i poliklinikom Family medica na 50 lokacija u Srbiji, Opštom bolnicom i zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika MSB u Beogradu, Domom zdravlja Hipokrat u Nišu, Centrom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Drugi korak u Beogradu, i Poliklinikom Andrej medical u Kragujevcu, Jagodini i Zaječaru.

Popust uz penzionersku karticu

Direktor PIO fonda je novinarima nakon potpisivanja sporazuma rekao da će ovi popusti uz penzionersku karticu biti dostupni u zdravstvenim ustanovama na više od 130 lokacija širom Srbije, što znači da će penzioneri moći da koriste zdravstvene usluge uz popuste širom Srbije, a ne samo u velikim gradovima.

Ognjenović je naglasio da PIO fond sledi politiku Vlade Srbije usmerenu na brigu o penzionerima i da pored povećanja penzija koje će ove godine biti 7,5 odsto, kao i to što su ovaj mesec penzije isplaćene dan ranije, odnosno 14. septembra, posebna pažnja sada posvećuje projektu penzionerske kartice, čiji je cilj da korisnicima omogući ostvarivanje popusta i povoljniju kupovinu.

On je podsetio i na državnu pomoć isplaćenu penzionerima u jednom danu u iznosima od 35.000, 27.500 i 20.000 dinara.

"Zdravstvena zaštita je jedna od najvažnijih stvari za naše penzionere uz samo povećanje penzija", rekao je direktor PIO fonda i zahvalio kompanijama koje su se uključile u projekat i penzionerima ponudile popuste od 10 do 30 odsto.

Prema rečima Ognjenovića, ideja za ovakve pogodnosti proistekla je sa tribina koje PIO fond organizuje za penzionere.

"Mi smo tamo razgovarali sa preko 15.000 ljudi do sada, gde su penzioneri od nas tražili da radimo na ovome. Mi smo za svega mesec i po do dva uspeli da nađemo način kako da pomognemo našim penzionerima i da njihov dinar putem penzionerske kartice vredi više", rekao je Ognjenović.

Biće još pogodnosti

On je dodao i da ovo nije poslednja stvar koja će se uraditi za penzionere u ovoj godini najavljujući da će u narednim mesecima biti novih akcija kako kroz penzionersku karticu, tako i kroz aktivnosti PIO fonda.

"Naši penzioneri ne treba da brinu i što se tiče penzija, ali i što se tiče novih akcija i penzionerskih kartica", poručio je Ognjenović.

Vladimir Ćurčić iz Radiološke dijagnostike MD Clinic u Beogradu, koji se novinarioma obratio u ime privatnih zdravstvenih ustanova rekao je da je ova inicijativa PIO fonda značajan korak ka unapređenju dostupnosti zdravstvenih usluga starijim građanima.

On je kazao i da partnerstvo državnog i privatnog zdravstvenog sektora predstavlja mogućnost za dodatno unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite penzionerima.

Prema rečima Ćurčića partnerstvo je od obostranog značaja, jer privatne zdravstvene ustanove osim što kroz ovaju projekat mogu da doprinesu zdravstvenoj zaštiti starijih građana, istovremeno dobijaju priliku da promovišu svoj rad.

Širok spekatar usluga na popustu

Ćurčić je naveo i da je cilj bio formiranje mreže zdravstvenih ustanova širom Srbije koja će omogućiti penzionerima korišćenje širokog spektra zdravstvenih usluga.

"Ideja je bila da se napravi mreža zdravstvenih ustanova širom cele Srbije koja će omogućiti da se apsolutno širok spektar pregleda, odnosno da se gotovo svi pregledi počev od laboratorijskih usluga, preko specijalističkih pregleda, zatim pregleda na magnetnoj rezonanci i skeneru, dakle radioloških pregleda, kao i onih pregleda koji su za starije sugrađane posebno bitni, a to je pregled oftalmologa, operacije katarakte, fizikalna terapija i rehabilitacija približe i omoguće penzionerima", rekao je on.