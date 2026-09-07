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Korisnici starosne penzije koji imaju zdravstvene probleme često se pitaju da li mogu da ostvare pravo na dodatnu novčanu naknadu za telesno oštećenje. Fond PIO objašnjava ko može da dobije ovu naknadu i koji uslovi moraju da budu ispunjeni.

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje nije moguće ostvariti samo na osnovu zdravstvenih problema ili činjenice da je neko korisnik starosne penzije. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, naknada pripada osiguranicima kod kojih je zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Jedan od ključnih uslova jeste da utvrđeno telesno oštećenje iznosi najmanje 30 odsto.

To znači da osoba kojoj je telesno oštećenje nastalo kao posledica bolesti ili povrede koja nije povezana sa radom ne ispunjava zakonske uslove za ostvarivanje ove novčane naknade.

Ipak, i u takvoj situaciji moguće je podneti zahtev Fondu PIO za utvrđivanje procenta telesnog oštećenja, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Nakon veštačenja utvrđuje se da li telesno oštećenje postoji i u kom procentu.

Međutim, samo utvrđivanje telesnog oštećenja ne znači automatski i ostvarivanje prava na novčanu naknadu. Za njeno priznavanje neophodno je da je telesno oštećenje posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Drugim rečima, zdravstveni problemi koji su nastali van radnog mesta ili nisu posledica profesionalne bolesti sami po sebi nisu dovoljni za dobijanje ove naknade.

Fond PIO zato podseća da se pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje ostvaruje isključivo kada su ispunjeni zakonom propisani uslovi, a ključni su uzrok nastanka oštećenja i njegov utvrđeni procenat.