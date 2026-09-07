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Na prodaju je imanje od 15 ari u Roćevcu, selu nadomak Svilajnca. Na imanju se nalaze dve kuće, a budućem vlasniku na raspolaganju su i izvorska voda i bunar u dvorištu.

Roćevac je od Svilajnca udaljen oko deset kilometara, pa ova nekretnina može da bude zanimljiva onima koji traže kuću na selu, ali ne žele da budu previše udaljeni od grada.

Dve kuće na placu od 15 ari

Prema navodima iz oglasa, imanje ima struju, dok se vodom snabdeva sa izvora, sistemom slobodnog pada. Dodatno, u dvorištu se nalazi i bunar.

Na placu površine 15 ari nalaze se dve kuće, što budućem vlasniku ostavlja različite mogućnosti za korišćenje imanja.

Kroz selo prolazi asfaltni put, a u njemu postoje prodavnice i škola do četvrtog razreda. Ostali sadržaji dostupni su u susednom selu, dok je Svilajnac udaljen desetak kilometara.

Vlasništvo nad nekretninom je 1/1

Kako je navedeno u oglasu, vlasništvo nad nekretninom je 1/1, a navedena je i parcela broj 1961.

Cena kompletnog imanja sa dve kuće iznosi 15.800 evra i, prema rečima prodavca, fiksna je.