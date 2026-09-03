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Ljubiteljima salaša koji su u potrazi za zemljištem na kome bi se mogli skućiti i započeti novi život, pruža se odlična prilika u Hajdukovu kod Subotice.

Naime, u tom mestu na prodaju je ponuđena kuća, odnosno salaš od 120 metara kvadratnih, na parceli od 3,5 jutara zemlje po ceni od 55.000 evra.

- Zemlja je kvalitetna, crna-peskovita dobra zemlja. Oaza mira. Idealna lokacija za one koji žele miran život, ili žele da se bave plastenicima ili konjima. Kuća je građena 1990-ih od siporex blokova (kvalitetan materijal). Ima tri spavaće sobe, dnevna soba, kupatilo, špajz, predsoblje - 120m2  - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se navodi da kuća ima centralno grejanje i da su imanje i objekti na njemu uknjiženi.

GAAGAS Foto: dijaspora.online

- Nekoliko montažnih pomoćnih objekata. Video nadzor. Struja je trofazna. Plac ima svoj bunar. Udaljenost od centra sela Hajdukovo 1.5km, od Palića 5km, od banje Morahalom: 18km. Kuća je sveže okrečena i odmah useljiva. Cena: 55.000 evra (moguć dogovor) - dodaje se u oglasu.

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