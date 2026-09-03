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Sjajna vest stigla je za stanovnike Čačka koji skoro dve decenije žive u stanovima koji su izgrađeni kroz Program stanovanja i integracije izbeglica. Sada su konačno stvoreni uslovi da otkupe stanove u kojima žive, i to po višestruko povoljnijoj ceni od tržišne, uz mogućnost otplate na 20 godina, ili da, ukoliko nisu u mogućnosti da ih kupe, koriste subvencionisano plaćanje stanarine.

Pitanje njihovog otkupa godinama je bilo otvoreno, a brojni stanari čekali su da konačno dobiju mogućnost da svoje domove pretvore u svoje vlasništvo.

Inicijator za formiranje radnog tima bio je pomoćnik gradonačelnika Čačka za infrastrukturu Miloš Stevanić, dok je radnim timom rukovodio Uroš Besedić, pravnik i sekretar Skupštine grada Čačka. Tim je pripremio materijal i sproveo proceduru koja je omogućila da ovo pitanje konačno bude rešeno, a Skupština grada Čačka usvojila je potrebne akte.

- Skupština grada donela je odluku kojom su stvoreni uslovi da korisnici tih stanova mogu da biraju, da otkupe te stanove ili da iskoriste subvencionisano plaćanje stanarine. Mislim da je ovo veoma važna odluka, koja će stvoriti uslove da i u ostalim gradovima, po modelu naše odluke, bude rešen decenijski problem ove ugrožene kategorije stanovništv - rekao je Igor Trifunović, predsednik Skupštine grada Čačka.

Foto: RINA

Donesena odluka predviđa više mogućnosti za korisnike SIRP stanova, uključujući otkup po povoljnim uslovima.

Stanari će moći da plate stan odjednom, uz popust na njegovu građevinsku vrednost, ili da cenu otplate na rate, u periodu do 20 godina, odnosno kroz najviše 240 mesečnih rata.

- Time se rešava višedecenijski problem velikog broja porodica koje su godinama živele u neizvesnosti da li će ikada moći da postanu vlasnici svojih stanova. Posebno je važno što je pronađeno rešenje i za stanare koji imaju dugovanja po osnovu zakupnine. Onima koji nisu redovno plaćali mesečni zakup omogućeno je da kroz reprogram izmire dugovanja, nakon čega mogu da uđu u postupak otkupa stana, izjavio je Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačlenika Čačka.