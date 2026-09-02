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Šetate ulicom, pogledate dole i ugledate novčanicu od 50 evra. U blizini nema nikoga ko bi je tražio, pa je najlakše jednostavno staviti je u džep i nastaviti dalje. Ipak, ono što većina građana smatra bezazlenom srećnom okolnošću, prema nemačkom Građanskom zakoniku (BGB) pravno se definiše kao pronalazak tuđe stvari, što sa sobom nosi stroge zakonske obaveze.

Prema članu 965. BGB-a, svako ko pronađe izgubljenu stvar ili novac dužan je da to bez odlaganja prijavi vlasniku ili nadležnoj službi (policiji ili službi za pronađene stvari).

Kada pronalazak novca postaje krivično delo?

Zakon pravi jasnu razliku između bezvrednih sitnica i vrednijih predmeta:

Do 10 evra: Ako pronađete predmete male vrednosti (na primer papirne maramice ili stari USB) ili kovanice i novčanice u vrednosti do 10 evra, niste dužni da idete u policiju.

Ako pronađete predmete male vrednosti (na primer papirne maramice ili stari USB) ili kovanice i novčanice u vrednosti do 10 evra, niste dužni da idete u policiju. Iznad 10 evra (slučaj novčanice od 50 evra): Zadržavanje, trošenje ili skrivanje novčanice od 50 evra smatra se krivičnim delom utaje (Unterschlagung) prema članu 246. Krivičnog zakona. Za to je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pravni stručnjaci napominju:Krivično delo postoji samo ako postoji jasna namera da se novac ili predmet prisvoji (Zueignungsabsicht). Ako neko iz čiste nepažnje zaboravi da odmah prijavi pronalazak, to ne znači automatski da je počinio krivično delo, ali obaveza predaje i dalje postoji.

Kako pravilno postupiti i kada novac postaje legalno vaš?

Ako na ulici pronađete tuđi novac ili vredan predmet, preporučuje se sledeći postupak:

Zabeležite vreme i tačnu lokaciju: To može pomoći policiji da utvrdi ko je stvarni vlasnik

To može pomoći policiji da utvrdi ko je stvarni vlasnik Predajte pronađeni novac: Novac odnesite u policijsku stanicu ili gradski ured za pronađene stvari (Fundbüro)

Novac odnesite u policijsku stanicu ili gradski ured za pronađene stvari (Fundbüro) Uzmite potvrdu: Zvanična potvrda štiti vas od eventualnih optužbi i dokazuje vaše pravo na nagradu za pronalazak

Pravo na nagradu za pronalazak (Finderlohn): Prema zakonu, pripada vam 5 odsto za vrednosti do 500 evra, dok se za iznose iznad toga dodaju još 3 odsto na preostali deo.

Rok od šest meseci: Ako se vlasnik ne javi u roku od šest meseci od dana prijave, celokupan pronađeni iznos zakonski postaje vaše vlasništvo.