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Plata je legla, poplaćali ste račune, niste kupili ništa krupno poput jakne ili cipela, a novca na računu je osetno manje. Zvuči poznato? Niste jedini, ovo se dešava apsolutno svima nama.

U današnjem brzom tempu života, sasvim je normalno i prirodno da sebi olakšamo svakodnevicu i ugodimo sitnicama. Ipak, ti mali troškovi se često nagomilaju, a da to i ne primetimo. Finansijski stručnjaci ovo zovu "fantomskim troškovima". To nije znak da ne umete sa novcem, već su iznosi koje naš mozak ne registruje kao veliki izdatak.

1. Jutarnji ritual: Kafa za poneti i pekara

Malo ko danas ima vremena i energije da ujutru na miru kuva kafu i sprema doručak. Kafa za poneti na pumpi ili u omiljenom kafiću (oko 200 dinara) i usputno pecivo iz pekare (oko 200 dinara) su onaj mali, slatki ritual koji nas budi i priprema za radni dan. Na dnevnom nivou to je oko 400 dinara, što je zaista sitnica. Ali, kada to pomnožimo sa 22 radna dana u mesecu, cifra raste.

Mesečni trošak: 8.800 dinara

2. Zamka "Samo po hleb i mleko"

Svi to radimo, uđemo u prodavnicu samo po osnovno, a na kasi u korpu dodamo čokoladicu koja je na akciji, žvake, vlažne maramice i naravno, platimo kesu. Ovi spontani, usputni dodaci obično nas koštaju oko 500 dinara po odlasku u prodavnicu. Ako svratimo do marketa svaki drugi dan, računica se polako penje.

Mesečni trošak: 7.500 dinara

3. Sindrom "Danas me mrzi da kuvam"

Posle napornog dana na poslu, najmanje što želite je da još sat vremena stojite pored šporeta. Poručivanje pice ili burgera preko aplikacija je sasvim normalna potreba za odmorom. Ipak, kada na cenu obroka dodamo troškove dostave, to u proseku izađe oko 1.500 dinara. Ako sebe i porodicu častite ovim komforom samo četiri puta mesečno (jednom nedeljno), novac se lako skupi.

Mesečni trošak: 6.000 dinara

4. Zaboravljene pretplate

Plaćate platforme koji koristite jednom u deset dana, imate pretplate na telefonu, a tu je i članarina za teretanu u koju možda i ne idete. Ove pretplate se automatski skidaju sa kartice, pa ih ni ne osećate, a uredno crpe vaš novac iz meseca u mesec.

Mesečni trošak: 3.500 dinara

5. Sitni prevoz i "neću da tražim parking"

Uspavali ste se pa zovete taksi da ne zakasnite na posao, ili prosto platite parking u crvenoj zoni jer nemate snage da pola sata tražite besplatno mesto. To su potpuno ljudske reakcije i najnormalnija "kupovina" malo komfora i vremena, ali i one imaju svoju mesečnu cenu.

Mesečni trošak: 4.200 dinara

Moramo da znamo na šta trošimo novac

Kada imate jasan uvid u ove sitne troškove, lakše ćete i potpuno bez griže savesti odlučiti da li vam je draža jutarnja kafa iz pekare svakog dana, ili biste taj novac radije preusmerili na neke nove cipele, izlet ili štednju za letovanje.