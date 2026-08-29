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Telefon nam je danas ionako stalno u ruci, pa se logika promenila: umesto da tražimo novčanik i karticu, dovoljno je da prislonimo mobilni na terminal. Ali dok digitalni novčanici poput Apple Pay-a i Google Pay-a osvajaju korisnike, pitanje koje se sve više nameće glasi – da li će fizičke kartice za nekoliko godina zaista postati višak?

Telefon postaje novi novčanik

Podaci Evropske centralne banke pokazuju da se način plaćanja menja, ali ne baš preko noći. U evrozoni je 2024. godine gotovina i dalje činila 52 odsto plaćanja na prodajnim mestima, dok su kartice činile 39 odsto, a plaćanja mobilnim uređajima oko 6 odsto. Ipak, mobilna plaćanja su gotovo udvostručila svoj udeo u odnosu na 2022. godinu.

Na prvi pogled deluje da je digitalni novčanik samo elektronska verzija plastike koju već imamo u novčaniku. Međutim, sistem funkcioniše malo drugačije. Kod tokenizovanih plaćanja stvarni broj kartice zamenjuje se jedinstvenim digitalnim tokenom, pa se stvarni podaci kartice ne šalju trgovcu na isti način kao kod klasične transakcije, što je jedna od najvećih prednosti za korisnika. Čak i ako bi neko uspeo da presretne tokenizovane podatke, oni sami po sebi ne predstavljaju isto što i stvarni broj kartice.

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Još jedna stvar ide na ruku digitalnim novčanicima: plaćanje se često potvrđuje biometrijom, PIN-om ili drugim oblikom autentifikacije. To znači da sam telefon može predstavljati dodatnu prepreku za nekoga ko bi pokušao da ga iskoristi za plaćanje bez dozvole. Naravno, to ne znači da je digitalno plaćanje potpuno bez rizika imajući u vidu da prevaranti sve više ciljaju same korisnike kroz lažne poruke, sajtove i pokušaje da ih navedu da otkriju podatke.

Kartice ipak neće nestati preko noći

Uprkos brzom razvoju digitalnih novčanika, podaci ECB-a zasad ne pokazuju da fizičke kartice gube bitku. Naprotiv, kartice su i dalje najvažniji bezgotovinski način plaćanja u evrozoni, posebno kada je reč o većim iznosima. Kod online kupovine 2024. godine kartice su činile 48 odsto transakcija, dok su digitalni novčanici i druge elektronske metode zajedno činili 29 odsto.

Drugim rečima, mnogo je realniji scenario da će telefon dopuniti karticu, nego da će je preko noći izbaciti iz upotrebe. Ljudi vole izbor, a to potvrđuju i podaci ECB-a: 55 odsto potrošača u evrozoni i dalje preferira kartice i druge bezgotovinske metode u prodavnicama, dok 62 odsto smatra važnim da i dalje imaju mogućnost plaćanja gotovinom. Posebno je zanimljivo što i same banke sada pokušavaju da privuku ljude koji još nisu prešli na digitalne novčanike.

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Ni naša zemlja neće biti izuzetak

Iako se navike razlikuju od zemlje do zemlje, trend je prilično jasan: plaćanje postaje sve manje vezano za fizički predmet, a sve više za uređaj i digitalni identitet korisnika. Za domaće banke i trgovce to znači da će ulaganje u beskontaktna i mobilna plaćanja postajati sve važnije kako korisnici budu tražili brži način da plate.

Ipak, nema razloga da fizičku karticu još sada šaljemo u penziju. Mnogo je verovatnije da ćemo u novčaniku imati sve manje potrebe za njom, dok će telefon preuzimati sve veći deo svakodnevnih kupovina. Kartica možda neće nestati, ali bi vrlo lako mogla da postane rezervna opcija koju nosimo „za svaki slučaj“.

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Nisu sva prodajna mesta jednako spremna

Veći marketi, benzinske pumpe i lanci prodavnica uglavnom prihvataju beskontaktno plaćanje telefonom. Međutim, na pijacama, u manjim radnjama, kioscima ili kod pojedinih zanatlija i dalje postoje terminali koji nisu podešeni za mobilna plaćanja ili se plaćanje i dalje obavlja isključivo gotovinom. To znači da telefon ne može uvek da zameni novčanik, pa većina građana ipak nosi karticu ili gotovinu kao rezervu.

Ako vam se isprazni telefon – ostajete bez novčanika

Ako vam se isprazni baterija, pokvari telefon ili ga izgubite, ostajete bez najvažnijeg sredstva plaćanja. Zato banke i stručnjaci preporučuju da korisnici i dalje imaju bar jednu fizičku karticu kao rezervnu opciju.

Nisu sve banke i kartice podržane

Iako većina velikih banaka u Srbiji podržava Google Wallet i Apple Pay, podrška i dalje zavisi od banke i tipa kartice. Banke same odlučuju koje kartice mogu da se koriste za mobilna plaćanja.

Takođe, za Google Wallet neophodan je Android telefon sa NFC čipom, dok Apple Pay zahteva kompatibilan Apple uređaj, a građani sa starijim telefonima često ne mogu da koriste ove usluge.

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Veći rizik od prevara ako nekome date pristup telefonu

Narodna banka Srbije je tokom nadzora utvrdila nepravilnosti kod aktivacije digitalnih novčanika i naložila bankama da uvedu strožu autentifikaciju tj. proveru broja telefona, biometrije i drugih bezbednosnih koraka.

Ovo znači da nikada ne treba davati jednokratne kodove, PIN ili biometrijsku potvrdu drugoj osobi, čak ni ako se predstavlja kao banka.